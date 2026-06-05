تراجع أسعار الذهب ورفض حزب الله وقوع وقف جديد في لبنان

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية بعدما قلصت توترات الشرق الأوسط من آمل التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و إيران، وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة. ورفضت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان، وقالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من البلاد.

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والذهاب كان قريبًا من المثاليةللمرة الأولى.. مجلس النواب الأمريكي يقر قراراً بوقف الحرب ضد إيرانسجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية بعدما قلصت توترات الشرق الأوسط من آمل التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و إيران، وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4462.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش. وانخفض بنحو 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ورَفضَت جماعة حَزب الله المَدعومة من إيران وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان، وقالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من البلاد، مما يقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال هناك في إطار سعيه لإبرام اتفاق سلام مع طهران. وقال جيفري شميد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي أمس الخميس إن الخيار المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي الآن هو إما التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو رفعها للحد من التضخم.

وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبيا على المعدن الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وبالمثل، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 73.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1876.58 دولار، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 1301.25 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية





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ذهب تراجع تضخم أسعار الفائدة حزب الله

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