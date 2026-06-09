تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمعدل 50 قرشاً تحت مستوى 52 جنيه

شهد سوق الصرف المصري تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث انخفض بمتوسط 50 قرشاً ليعود تحت مستوى 52 جنيه. سجلت مختلف البنوك أسعار شراء وبيع متقاربة، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة بينها.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث انخفض بمتوسط 50 قرشاً دفعة واحدة ليعود مرة أخرى تحت مستوى 52 جنيه.

هذا التراجع يمثل تحولاً جديداً في مشهد سوق الصرف المحلي، بعد فترة من الاستقرار النسبي. ووصل سعر الشراء في بعض البنوك إلى 51.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.70 جنيه، مما يعكس تراجعاً في الطلب على الدولار أو زيادة في المعروض من العملة الصعبة. وتظهر البيانات أن بنك نكست وبنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول سجلت أسعار شراء عند 51.60 جنيه وبيع عند 51.70 جنيه.

بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر شراء عند 51.79 جنيه وبيع عند 51.89 جنيه. ويأتي هذا التحرك في ظل متابعة السوق للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، حيث يؤثر سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية والمستوردات بشكل عام. وقد لوحظ أن الأسعار اختلفت بين البنوك بشكل طفيف، مما يشير إلى وجود تنافسية في سوق الصرف الأجنبي. ويبقى المراقبون macroeconomic factors مثل معدلات التضخم والتحويلات الخارجية والسياحة الوافدة مؤثرة في تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة





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