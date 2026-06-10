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تراجع طفيف في أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء مع هبوط المصنعية للأوزان الكبيرة

أخبار الاقتصاد News

تراجع طفيف في أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء مع هبوط المصنعية للأوزان الكبيرة
الذهبسبائك ذهبيةأسعار الذهب
📆6/10/2026 5:24 PM
📰ElBaladOfficial
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📊News: 36% · Publisher: 59%

ت无心

تشهد أسواق الذهب في مصر تحركات ملحوظة في الأسعار، حيث يتابع المستثمرون والمواطنون بتفاوت درجات الاهتمام التغيرات اليومية لسبائك الذهب والعيارات المختلفة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي تشهد تقلبات متواصلة.

ووفقاً للمنصات المتخصصة في تداول الذهب، سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء مستويات متغيرة، حيث بلغ سعر السبيكة وزن 1 جرام حوالي 7520 جنيهاً، بينما وصل سعر سبيكة 2.5 جرام إلى 18.255 ألف جنيه، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 38.775 ألف جنيه، وسبيكة 10 جرامات 72.775 ألف جنيه، وسبيكة 20 جراماً 143.970 ألف جنيه، وسبيكة 50 جراماً 362.025 ألف جنيه، وسبيكة 100 جرام 727.005 ألف جنيه، وسبيكة 250 جراماً 1.803 مليون جنيه، وسبيكة 500 جرام 3.660 مليون جنيه. وتظهر هذه الأسعار admittinglya تراجعاً طفيفاً في بعض الأوزان مقارنة بالأيام الماضية، مما يعكس تأثير TrailingTrailingTrailin

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