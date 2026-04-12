تراجع أسعار النفط وتأثيره على أسعار الوقود في الأسواق المحلية

يسلط هذا التقرير الضوء على تراجع أسعار النفط العالمية وتأثيره المباشر على أسعار الوقود في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استعراض الأسعار الحالية للبنزين والسولار وأسطوانات الغاز، مع التأكيد على نفي وزارة البترول لزيادة الأسعار وتعهدها باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات.

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر برميل النفط إلى حوالي 92 دولارًا بعد أن كان يبلغ حوالي 120 دولارًا قبل الإعلان عن الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا التراجع في أسعار النفط العالمية يثير اهتمام المواطنين بشكل كبير، خاصةً فيما يتعلق ب أسعار الوقود ، نظرًا لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية وميزانية الأسر. يعتبر البنزين والسولار من أهم العوامل التي تؤثر على تكاليف المعيشة، حيث تنعكس أسعارهما على أسعار المواصلات، وتكلفة السلع الغذائية، والخدمات المختلفة.

لذلك، يراقب المواطنون عن كثب التغيرات في أسعار الوقود، ويتأثرون بشكل كبير بالزيادات أو الانخفاضات التي تطرأ عليها.\منذ بداية الأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط، شهدت أسعار البنزين والسولار في الأسواق المحلية تقلبات ملحوظة. فقد أعلنت وزارة البترول في وقت سابق عن زيادة أسعار البنزين في شهر مارس الماضي، وذلك بعد اندلاع الأزمة التي تفاقمت بسبب التوترات السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الزيادة، وغيرها من الزيادات السابقة، أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. في هذا السياق، تبرز أهمية معرفة الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين، لمساعدة المواطنين على التخطيط المالي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق باستهلاك الوقود والمواصلات. وتتفاوت أسعار الوقود بناءً على نوع البنزين المستخدم، بالإضافة إلى سعر السولار الذي يعتبر ضروريًا لتشغيل العديد من وسائل النقل والمعدات الصناعية.\في الوقت الحالي، تبلغ الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين: سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر، سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر، سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر، وسعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر. بالإضافة إلى ذلك، يهتم المواطنون بأسعار أسطوانات البوتاجاز، والتي تعتبر ضرورية للعديد من الأسر لأغراض الطهي والتدفئة. يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) حوالي 275 جنيهًا، بينما تصل الأسطوانة التجارية (25 كجم) إلى 550 جنيهًا. أما غاز تموين السيارات، فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب. وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول بشكل قاطع وجود أي زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، بعد انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الشائعات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من المعلومات المضللة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار النفط أسعار البنزين أسعار السولار أسعار الوقود وزارة البترول أسعار الغاز

United States Latest News, United States Headlines