تراجع ملحوظ في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مطلع الأسبوع

تفاصيل شاملة حول انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد 10 مايو 2026، مع رصد دقيق للأسعار في البنك المركزي وكبرى البنوك التجارية.

شهدت الأسواق المصرفية المصرية في بداية تعاملات الأسبوع الجاري تحولاً ملحوظاً ومفاجئاً في مسار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث سجلت العملة الخضراء تراجعات ملموسة في أغلب البنوك العاملة في الدولة، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والمستمرة التي شهدتها الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التراجع في توقيت حساس يراقب فيه المستثمرون المحليون والدوليون، بالإضافة إلى المواطنين، عن كثب كافة تحركات أسعار الصرف، نظراً لما لهذه التحركات من تأثير مباشر وعميق على أسعار السلع الأساسية في الأسواق وتكاليف استيراد المواد الخام والسلع النهائية من الخارج، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمستهلك المصري.

وقد عكس هذا الانخفاض حالة من الاستقرار النسبي في تدفقات النقد الأجنبي إلى داخل الجهاز المصرفي، مما ساهم في تقليل الضغوط التي كانت تواجه الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا التذبذب في الأسعار يعكس تفاعلاً دقيقاً مع معطيات اقتصادية داخلية وخارجية، تهدف في مجملها إلى تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب في السوق الرسمي، والحد من تأثيرات السوق الموازية التي كانت تضغط على قيمة العملة الوطنية. وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لأسعار الصرف في مختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق العاشر من مايو لعام ألفين وستة وعشرين، نجد تفاوتاً طفيفاً بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

فقد سجل بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستويات لعمليات الشراء والبيع، حيث استقر سعر الشراء عند اثنين وخمسين جنيهاً وستين قرشاً، بينما بلغ سعر البيع اثنين وخمسين جنيهاً وسبعين قرشاً. وفي المقابل، شهدت مجموعة من البنوك الكبرى والوطنية تراجعاً موحداً في الأسعار، حيث سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي الكويتي والمصرف العربي سعراً موحداً بلغ اثنين وخمسين جنيهاً واثنين وخمسين قرشاً لعمليات الشراء، واثنين وخمسين جنيهاً واثنين وستين قرشاً لعمليات البيع.

أما بنك الكويت الوطني فقد سجل سعراً أقل بنسبة طفيفة، حيث وصل سعر الشراء إلى اثنين وخمسين جنيهاً وواحد وخمسين قرشاً، بينما بلغ سعر البيع اثنين وخمسين جنيهاً وواحد وستين قرشاً. وفي سياق متصل، تراجع السعر في البنك التجاري الدولي CIB وبنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي التجاري ليصل إلى مستوى اثنين وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً للشراء، واثنين وخمسين جنيهاً وستين قرشاً للبيع.

بينما سجل بنك أبوظبي الأول سعراً بلغ اثنين وخمسين جنيهاً وثمانية وأربعين قرشاً للشراء، واثنين وخمسين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً للبيع. وفي أدنى مستويات الصرف، سجل بنك الإمارات دبي الوطني سعر الشراء عند اثنين وخمسين جنيهاً واثنين وأربعين قرشاً، وسعر البيع عند اثنين وخمسين جنيهاً واثنين وخمسين قرشاً، مما يظهر تبايناً في استراتيجيات التسعير بين البنوك.

أما على صعيد البنك المركزي المصري، الذي يمثل المرجعية الأساسية لسياسات النقد في البلاد، فقد جاءت الأسعار لتعكس المتوسط العام للسوق المصرفي، حيث بلغ سعر الشراء نحو اثنين وخمسين جنيهاً وواحد وخمسين قرشاً، وسعر البيع نحو اثنين وخمسين جنيهاً وخمسة وستين قرشاً. وبناءً على هذه البيانات الإحصائية الشاملة، يمكن القول إن متوسط سعر صرف الدولار في مصر اليوم قد استقر عند مستوى اثنين وخمسين جنيهاً وستين قرشاً.

ومن الملاحظ أن أعلى سعر لشراء الدولار في السوق المصرفي بلغ اثنين وخمسين جنيهاً واثنين وخمسين قرشاً، في حين وصل أقل سعر لبيع الدولار إلى اثنين وخمسين جنيهاً وستة وخمسين قرشاً. إن هذه التحركات السعرية المتسارعة تأتي في إطار سعي الدولة المصرية الدؤوب لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم بشكل فعال في تقوية قيمة العملة الوطنية أمام العملات الرئيسية عالمياً.

ومن المتوقع أن تستمر حالة المراقبة الدقيقة لأسعار الصرف مع صدور التقارير الاقتصادية الدورية، حيث يظل التنسيق الوثيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار سوق الصرف وتفادي أي صدمات سعرية مفاجئة قد تؤثر سلباً على استقرار الأسعار في الأسواق الشعبية والتجارية، وضمان تدفق السلع الأساسية دون عوائق تمويلية ناتجة عن تذبذب العملة





