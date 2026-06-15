تراجع جديد للدولار دون 52 جنيهاً في البنوك المصرية مستهل تعاملات الأسبوع

سجل الدولار الأمريكي انخفاضاً حاداً في البنوك المصرية مع بداية الأسبوع ليستقر دون حاجز 52 جنيهاً للبيع والشراء، ويعكس تحسناً في قيمة الجنيه بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حيث استقرت أغلب البنوك المصرية العاملة في القطاعين العام والخاص عند مستويات دون حاجز 52 جنيهاً لكل من عمليتي البيع والشراء.

ويأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة من التحركات التي شهدتها السوق المصرية خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية بواقع 90 قرشاً دفعة واحدة في تعاملات مساء الأحد 14 يونيو 2026، مما يعكس تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. وتفصيلاً، قام موقع "صدى البلد" برصد آخر تحديثات أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية صباح الإثنين 15 يونيو 2026، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء الدولار عند 51.95 جنيه وسعر بيع عند 52.05 جنيه، بينما استقر سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي HSBC عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

وفي بنك الأهلي الكويتي، هبط سعر الشراء إلى 51.12 جنيه والبيع إلى 52.02 جنيه، بينما بلغ في بنك الشركة المصرفية الدولية 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع. أما في بنوك مثل المصرف المتحد والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والإسكندرية والمصرف العربي وقناة السويس والعربي الأفريقي ومصر وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المصري، فقد سجل الدولار 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وانخفض السعر أيضاً في بنوك التعمير والإسكان والكويت الوطني ونكست والعقاري المصري العربي إلى 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، بينما وصل في بنوك أبوظبي التجاري وكريدي أجريكول والبركة والبنك التجاري الدولي CIB إلى 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع. وسجل أقل سعر بيع للدولار في بنوك أبوظبي الأول والإمارات دبي وفيصل الإسلامي عند 51.10 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري عن سعر صرف الدولار عند 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، ليصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلى حوالي 51.17 جنيه. ويأتي هذا التراجع المتسارع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل توقعات إيجابية تعقب توقيع صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة، والتي ضخت نحو 35 مليار دولار في الخزانة المصرية، مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.

كما لعبت إجراءات البنك المركزي الأخيرة في تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. ويتوقع المحللون أن يستمر الضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع اقتراب موسم السياحة الصيفي وعودة تحويلات المصريين بالخارج.

غير أن هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على وتيرة الانخفاض، أبرزها التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، مما يستدعي متابعة دقيقة من المستثمرين والأفراد على حد سواء





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