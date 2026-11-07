تراجع سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية إلى 14.92 جنيه للبيع

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث وصل متوسط سعر البيع إلى 14.92 جنيه بينما بلغ سعر الشراء 14.83 جنيه.

سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، حيث تشير البيانات الصادرة في السابع من نوفمبر 2026 إلى اختلاف في الأسعار بين مؤسسات القطاع المصرفي، مما يفتح المجال لفرص استثمارية محددة للمتداولين وأصحاب العملات. يتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى معدلات لشراء العملة الإماراتية من العملاء، بينما يتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك التي تقدم أقل أسعار للبيع، وهو ما يخلق بيئة تنافسية تخدم مصالح المتعاملين بناءً على طبيعة معاملاتهم المالية.

تحركات أسعار الصرف في البنوك المصرية

كشف آخر تحديث لأسعار الصرف في السابع من نوفمبر 2026 عن وجود فروق واضحة بين البنوك المصرية، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بقيمة 14.8839 جنيه، بينما سجل نفس البنك سعر بيع بـ14.9148 جنيه. ويقدم البنك المركزي المصري أسعاراً قريبة من تلك الأرقام، حيث يبلغ سعر الشراء 14.8756 جنيه وسعر البيع 14.9135 جنيه، مما يجعلهما خيارين موثوقين للمتعاملين الذين يبحثون عن استقرار في التعاملات المالية الكبيرة.

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على الجانب الآخر من الطيف السعري، يقدم بنك التعمير والإسكان أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي للعملاء، حيث يبلغ سعر البيع 14.6234 جنيه، بينما يبلغ سعر الشراء 14.5771 جنيه، مما يجعله الخيار الأمثل لأولئك الراغبين في اقتناء العملة الإماراتية بأقل تكلفة ممكنة. كما تظهر أسعار البنوك الأخرى تنافساً شديداً، حيث يقدم البنك الأهلي المصري سعر شراء بـ14.6607 جنيه وسعر بيع بـ14.7051 جنيه، فيما يقدم بنك البركة سعر شراء عند 14.6592 جنيه وسعر بيع عند 14.7015 جنيه.

وتستكمل البنوك الأخرى قائمة المتعاملين في السوق، حيث سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء بـ14.6519 جنيه وسعر بيع بـ14.6887 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي الكويتي بسعر شراء 14.6431 جنيه وسعر بيع 14.6927 جنيه. ويختتم القائمة بنك قناة السويس الذي سجل سعر شراء بـ14.6231 جنيه وسعر بيع بـ14.6778 جنيه، مما يوضح اتساع الفجوة السعرية بين أعلى وأقل البنوك في أسعار البيع والشراء خلال هذا اليوم.

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تفاصيل حركة متوسطات الأسعار الشهرية

تكتسب حركة الدرهم الإماراتي أهمية خاصة للمصريين العاملين في الإمارات وأسرهم، نظراً لتأثير مباشر على قيمة التحويلات المالية التي يتم تحويلها إلى الجنيه المصري، بالإضافة إلى اهتمام المسافرين الذين يحتاجون إلى تدبير احتياجاتهم من العملة قبل السفر. ويظهر التحليل الدقيق لتقلبات السوق خلال الفترة الماضية أن متوسط سعر الشراء انخفض من 15.21 جنيه في 27 أكتوبر إلى 14.83 جنيه في 4 نوفمبر، مما يعكس انخفاضاً حاداً في قيمة العملة المحلية مقابل الدرهم.

وبالنسبة لسعر البيع، فقد تراجع متوسطه من 15.30 جنيه إلى 14.92 جنيه خلال نفس الفترة الزمنية، مما يعني انخفاضاً عاماً بنحو 38 قرشاً في المتوسط لكل من سعري الشراء والبيع مقارنة بمستويات نهاية أكتوبر. هذا التراجع في الأسعار يوفر فرصة أمام المتعاملين الذين يحملون جنيماً مصرياً لشراء الدراهم الإماراتية بتكلفة أقل، بينما قد يمثل تحدياً لأولئك الذين يرغبون في بيع عملتهم الإماراتية لاسترداد الجنيهات.

توجيهات استراتيجية لاختيار البنك المناسب

يُحدد الخيار الأمثل للبنك بشكل رئيسي على أساس طبيعة المعاملة التي يرغب المواطن في تنفيذها، حيث يوفر القطاع المصرفي خيارات متنوعة تلبي احتياجات كل فئة من المتعاملين. إذا كان لديك دراهم إماراتية وتريد بيعها للحصول على الجنيهات المصرية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء ضمن البنوك الواردة في التحديث، بقيمة 14.8839 جنيه للدرهم، مما يضمن لك تعظيم العائد المالي من معاملتك.

أما إذا كنت تنوي شراء الدرهم الإماراتي للسفر إلى الإمارات أو لتغطية احتياجات استيراد، فإن بنك التعمير والإسكان يأتي بأقل سعر بيع معلن عند 14.6234 جنيه، ما يجعله خياراً مناسباً للغاية للمقارنة قبل تدبير العملة، حيث يوفر لك توفيراً ملموساً في التكلفة الإجمالية للمعاملة. كما ينصح الخبراء المتعاملين الذين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة بالحرص على مقارنة إجمالي المبلغ بالجنيه المصري، لأن فروق الأسعار البسيطة قد تؤثر بشكل كبير في القيمة النهائية التي تحصل عليها أو تدفعها.