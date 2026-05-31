تراجع مستوى أحمد فتوح يعود إلى ابتعاده عن مركزه الأساسي

أكد مجدي عبد الغني ، لاعب منتخب مصر السابق، أن تراجع مستوى أحمد فتوح خلال الفترة الماضية يعود إلى ابتعاده عن مركزه الأساسي في الجبهة اليسرى، مشيرًا إلى أن توظيفه في وسط الملعب لم يساعده على تقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف عبد الغني أن أحمد فتوح يمتلك إمكانيات فنية كبيرة جعلته من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مشاركته في مركز وسط الملعب أثرت على مردوده الفني بشكل واضح. وأشار عبد الغني إلى أن كل لاعب يمتلك مركزًا يبرز فيه قدراته ويمنحه أفضلية داخل الملعب، وهو ما ينطبق على فتوح الذي تألق بشكل أكبر عندما كان يشغل مركز الظهير الأيسر.

واعتبر عبد الغني أن فتوح لا يزال يمتلك القدرة على العودة بقوة إلى مستواه السابق، خاصة إذا تم الاعتماد عليه في مركزه الطبيعي، لافتًا إلى أن اللاعب يملك مقومات فنية وبدنية تؤهله للظهور بشكل مميز سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. وفي سياق آخر، كشف عبد الغني أنه كان يتوقع منذ فترة انتقال بعض الأسماء البارزة إلى الأهلي، موضحًا أنه سبق له التأكيد أكثر من مرة أن الثنائي أحمد فتوح وإمام عاشور يمتلكان من الإمكانيات والطموحات ما يجعلهما مرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء





