شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة المعدنية تسجل انخفاضاً حاداً في صافي الأرباح والإيرادات خلال的第一nine أشهر من العام المالي 2025-2026، وتقر موازنة استثمارية للعام المقبل بقيمة 157.60 مليون جنيه.

أعلنت شركة ال حديد وال صلب لل مناجم وال محاجر ، التابعة للشركة القابضة المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام ، عن نتائجها المالية للفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026 (ال nine months من العام المالي 2025/2026).

وأظهرت النتائج تراجعاً حاداً في صافي الأرباح بنسبة 47%، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 229.25 مليون جنيه مقارنة بـ 431.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. كما شهدت إيرادات الشركة انخفاضاً كبيراً بنسبة 36.4%، مسجلة 530.68 مليون جنيه مقابل 834.72 مليون جنيه في الفئة المقارنة. ويعكس هذا التراجع التأثيرات السلبية على قطاع الصلب، خاصةً مع التقلبات الحادة في الأسعار العالمية والمحلية للحديد خلال فترة العام المالي.

وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، اعتمدت الشركة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026/2027، مستهدفة تحقيق فائض في النشاط الجاري بقيمة 325.80 مليون جنيه، كما وافقت على مشروع الموازنة الاستثمارية بقيمة 157.60 مليون جنيه، với التزام Tianjin بتمويل ذاتي وفقاً للمعايير المحددة. وتأسست شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في فبراير 2021 بموجب قرار حكومي، وهي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية حوالي 82.481% من أسهمها، ول للشركة فروع ومواقع تشمل مناجم الواحات البحرية (المركز الرئيسي) ومحاجر بني خالد في المنيا - سمالوط ومحاجر الأدبية في السويس وفرع أسوان. وتعمل الشركة في مجال استخراج وتصنيع الحديد والصلب، وتواجه تحديات مرتبطة بتقلبات السوق وتنافسية الأسعار





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