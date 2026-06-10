تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2026

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت معظم البنوك انخفاضًا طفيفًا، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع، وسط توقعات باستمرار التقلبات.

شهدت أسواق الصرف المصرية تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء العاشر من يونيو عام 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاعين العام والخاص.

هذا الانخفاض يأتي في إطار تقلبات سوق الصرف التي تشهدها البلاد مؤخرًا، وسط توقعات باستمرار الضغوط على العملة المحلية بسبب عوامل اقتصادية كلية، منها ارتفاع فاتورة الواردات وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد لاحظ المراقبون أن الحركة التصحيحية للدولار تأتي بعد سلسلة من الارتفاعات التي سجلها مؤخرًا، مما يشير إلى محاولات البنك المركزي لضبط السوق عبر أدوات السياسة النقدية المتاحة.

وتفاوتت أسعار الدولار بين البنوك المصرية، حيث سجل بنكا أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي أعلى سعر شراء عند 51.72 جنيه، وأقل سعر بيع عند 51.82 جنيه. في المقابل، انخفض السعر في بنك الشركة المصرفية الدولية إلى 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع. أما بنوك بيت التمويل الكويتي وإتش إس بي سي، فقد استقرت عند 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

وسجلت مجموعة من البنوك الكبرى مثل بنك مصر والأهلي المصري وCIB والعربي الأفريقي سعرًا موحدًا بلغ 51.67 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع. وتراجع السعر في بنك كريدي أجريكول إلى 51.66 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، بينما سجل بنكا أبوظبي التجاري وقناة السويس 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع. وفي أدنى المستويات، سجل بنكا التعمير والإسكان والكويت الوطني 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر بيع في بنك الإمارات دبي عند 51.57 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.

وعلى الصعيد الرسمي، حدد البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 51.65 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، مع متوسط سعر بلغ 51.70 جنيه. وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم 51.72 جنيه، بينما سجل أقل سعر بيع 51.67 جنيه. ويعود هذا التراجع الطفيف إلى عوامل عرض وطلب في السوق بين البنوك، بالإضافة إلى تدخل البنك المركزي لتلبية احتياجات المستوردين وتحقيق توازن في سوق النقد الأجنبي.

ويترقب المتعاملون تحركات الأسعار خلال الجلسات القادمة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية المستقبلية، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استمرارية هذا الاتجاه، في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية وتأثيرها على قيمة الجنيه





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