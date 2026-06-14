تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026

تغطية شاملة لتغيرات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع قائمة بالأعلى والأقل سعرًا، وتحليل للأسباب المؤثرة مثل سياسات البنك المركزي وتدفقات النقد الأجنبي.

شهد سوق الصرف في مصر تحركات ملحوظة في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، حيث سجل متوسط السعر حوالي 51.17 جنيه للشراء و51.19 للبيع.

وقد لوحظ تراجع واضح في قيمة الدولار أمام الجنيه في مجموعة كبيرة من البنوك العاملة في السوق المصري، مما يعكس تقلبات اقتصادية متزامنة مع تحركات السوق العالمية والتغيرات في طلب العقود الآجلة للدولار من قبل المستوردين والمُصدّرين. وتباينت الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي 51.95 جنيه للشراء و52.05 للبيع، بينما استقر سعر بنك إتش إس بي سي HSBC عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 للبيع.

من ناحية أخرى، حقق بنك الأهلي الكويتي تراجعًا إلى 51.12 جنيه للشراء و52.02 للبيع، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع. وفي نفس السياق، سجل بنوك التعمير والإسكان والكويت الوطني سعر 51.05 جنيه للشراء و51.15 للبيع، بينما وصل السعر في بنوك أبوظبي التجاري والبنك التجاري الدولي CIB إلى 51.02 جنيه للشراء و51.12 للبيع.

وقد سجلت أقل سعر بيع للدولار 51 جنيه في بنوك أبوظبي الأول والإمارات دبي وفيصل الإسلامي، بينما بلغ أعلى سعر شراء 51.93 جنيه في بنك إتش إس بي سي. وفي البنك المركزي المصري، أظهر السعر الرسمي 51.05 جنيه للشراء و51.19 للبيع. ويعزى هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار إلى زيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر متنوعة مثل تحويلات المغتربين وعائدات السياحة و resize صادرات السلع، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي الرامية لتعزيز الاستقرار النقدي.

في المقابل، لا تزال هناك ضغوط على سوق الصرف بسبب استيراد السلع الأساسية وتقلبات الأسعار العالمية للنفط، مما يجعل السوق حساسًا لأي تغييرات في الاقتصاد الكلي. وقد شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا طفيفًا في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما ساهم في تجاوب السوق بشكل إيجابي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القراءات تعكس نشاط السوق في اليوم المذكور، وقد تختلف في التحديثات اللاحقة.

ويرجع تباين الأسعار بين البنوك إلى سياسات كل بنك في تحديد هامش الربح، واختلاف أوقات التحديث، وتوافر السيولة بالعملة الصعبة. كما أن السوق المصري يعتمد على نظام سعر الصرف المرنiqué بشكل جزئي، مما يسمح بمرونة في تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب. ومن المتوقع أن يستمر استقرار الجنيه المصري إذا استمرت improvemed التحويلات الخارجية والسياحة، في حين أن أي shocks اقتصادية خارجية قد تؤثر على استقرار السوق.

ويُنظر إلى هذه التطورات كجزء من خطة الحكومة المصرية لتعزيز竪 economic stability وتشجيع الاستثمار الأجنبي через-digitizing financial services وتسهيل الإجراءات البنكية





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