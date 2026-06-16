تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يخسر أكثر من 150 قرشاً في يوم واحد

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هبوطاً ملحوظاً في تعاملات اليوم، حيث فقد الدولار أكثر من 150 قرشاً ليستقر دون مستوى 50.50 جنيه للشراء في معظم البنوك. ونرصد في هذا التقرير تفاصيل الأسعار في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، بالإضافة إلى تحليل الأسباب المحتملة لهذا التراجع وانعكاساته على الاقتصاد المحلي.

شهد سوق الصرف في مصر تحركاً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث فقدت العملة الخضراء أكثر من 150 قرشاً في تعاملات اليوم. descent سعر الدولار من مستوى 52 جنيهاً إلى ما دون 50.50 جنيهاً، مما يعكس تأثيرات متعددة على الاقتصاد المحلي.

وقدم موقع صدى البلد الإخباري تغطية شاملة لأسعار الدولار في مختلف البنوك العاملة في السوق المصري، مسجلةً مستويات شراء وبيع متقاربة ولكن مع بعض الاختلافات الطفيفة بين المؤسسات المصرفية. وسجلت مجموعة من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي وبنك التعمير والإسكان والمصرف العربي وبنك نكست وقناة السويس أسعار شراء عند 50.37 جنيه للدولار و50.47 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك أبوظبي التجاري والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني ومصرف الاتحاد وبنك كريدي أجريكول أسعار شراء عند 50.30 جنيه للدولار و50.40 جنيه للبيع. وتميز بنك البركة بأسعار شراء 50.28 جنيه للدولار و50.38 جنيه للبيع،込みت decliningIED هذه التراجع العام في سعر الدولار يعزوه المحللون إلى عوامل محلية وإقليمية، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة عائدات السياحة والقناة، فضلاً عن استقرار سوق الصرف الأجنبي بعد إجراءات البنك المركزي لتنظيم السوق.

وتظهر البيانات كيف أن البنوك تتباين في عرض أسعار الصرف، مما يوفر خيارات للمتعاملين، لكن الاتجاه العام يشير إلى تراجع واضح في قيمة الدولار مقارنة بالأيام السابقة. ويأتي هذا التراجع في وقت تتعامل فيه مصر مع تحديات اقتصادية عالمية، مثل تقلبات أسعار النفط التي فقدت حوالي 10% من قيمتها في يومين، ووصول خام برنت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما قد يؤثر على تكلفة الاستيراد وموازنة الدولة.

كما أن هذا الانخفاض في سعر الدولار له انعكاسات على أسعار الذهب محلياً، حيث شهدت الأسوابی ای convertibility但这并非主要主题. وإجمالاً، فإن تراجع الدولار يعكس مؤقتاً تحسناً في الوضع النقدي، لكن الخبراء يحذرون من أن الاستمرارية تعتمد على استقرار العوامل الأساسية مثل الفائض التجاري والاستثمارات الأجنبية





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