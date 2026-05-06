تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% مع تجدد الآمال باتفاق سلام في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% وسط توقعات بتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 6.2% إلى 103.04 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 6.4% إلى 95.68 دولار للبرميل. جاء هذا التراجع وسط توقعات بتقدم في المفاوضات بين الطرفين، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر في السوق أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو، بينما تراجعت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق. وفي سياق آخر، أعلن نائب رئيس اتحاد المعاشات عن وجود عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، بينما أعلن وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل عن إطلاق خدمة كعب العمل إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% مع تجدد الآمال ب اتفاق سلام في الشرق الأوسط ، حيث انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، المرجعي عالميا، بنسبة 6.2% إلى 103.04 دولارات للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، العقد الرئيسي في الولايات المتحدة، بنسبة 6.4% إلى 95.68 دولار للبرميل.

جاء هذا التراجع وسط توقعات بتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ذكرت وكالة «فرانس برس» أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا من إيران بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وأشار «أكسيوس» إلى أن هذا التطور يعد أبرز تقارب بين الطرفين للتوصل لاتفاق منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين عن تدميره عدة قوارب إيرانية صغيرة، بالإضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيرة، في أثناء توجيه سفينتين للخروج من الخليج عبر المضيق، مما أدى إلى توقف الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب، مما ساهم في ارتفاع الأسعار في الأسابيع السابقة، حيث تداول خام برنت الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022. وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، مستشهدة بأرقام معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو، بينما تراجعت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي سياق آخر، أعلن نائب رئيس اتحاد المعاشات عن وجود عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير. كما أعلن وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل عن إطلاق خدمة كعب العمل إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار النفط اتفاق سلام الشرق الأوسط مخزونات النفط الأمريكية كعب العمل إلكترونيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضبط 6.2 طن فول ومكرونة بها حشرات بشركة في الإسكندريةضبط 6.2 طن فول ومكرونة بها حشرات بشركة في الإسكندرية تحدي_الكمامة ارتدي_الكمامة

Read more »

الليرة التركية تواصل هبوطها الحاد وتتراجع دون 8.1 للدولارالليرة التركية تواصل هبوطها الحاد وتتراجع دون 8.1 للدولار

Read more »

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسياالزلزال وقع على بعد حوالي 262 كيلومترا بين شرق وشمال شرق بياك في إندونيسيا أخبار_الآن للمزيد..

Read more »

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مقاطعة «إيلوكوس نورت» الفلبينية | قناة صدى البلدزلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مقاطعة «إيلوكوس نورت» الفلبينية

Read more »

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة ألاسكا الأمريكية | قناة صدى البلدزلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة ألاسكا الأمريكية

Read more »

رصد متحور كورونا الجديد.. أين يوجد؟حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم NB.1.8.1 أو 'نيمبوس'،

Read more »