تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.. وعوامل الضغط والتوقعات المستقبلية

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بالسياسات النقدية المتشددة وارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. تعرف على تفاصيل التراجع والتوقعات المستقبلية للأسعار.

شهدت أسواق الذهب المحلية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق، بمقدار 40 جنيهًا مصريًا، مسجلًا 6960 جنيهًا للجرام الواحد مقابل 7000 جنيه في بداية الأسبوع.

ويعكس هذا التراجع الأداء العالمي للذهب، الذي انخفضت أوقيته بنسبة 2%، لتسجل 4614 دولارًا أمريكيًا، وهو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي للمعدن الثمين. يأتي هذا الانخفاض في ظل مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها استمرار البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اتباع سياسات نقدية متشددة لكبح جماح التضخم، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف بشأن التضخم العالمي. كما ساهمت قوة الدولار الأمريكي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، في تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتشير التحليلات إلى أن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بإعادة تقييم السياسات النقدية العالمية، خاصة بعد اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية. فقد أكدت هذه الاجتماعات على استمرار الحذر وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على أسعار الذهب. ومع ذلك، فقد أظهرت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية علامات ضعف، خاصة في قطاع التصنيع، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

هذا التباطؤ المحتمل قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، مما قد يدعم أسعار الذهب كملاذ استثماري آمن. بالإضافة إلى ذلك، تلعب أسعار النفط دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. لكن في الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة وتعزيز قوة الدولار، مما يحد من مكاسب الذهب.

وتتأثر الأسواق أيضًا بالتوترات الجيوسياسية، مثل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تؤثر على أسواق الطاقة وتزيد من حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، فقد شهد الطلب العالمي على الذهب زيادة بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 1231 طنًا، بقيمة إجمالية بلغت 193 مليار دولار، بزيادة قدرها 74%. ويعزى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 42%، مدفوعًا بالأسواق الآسيوية.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية، مثل بنك أوف أمريكا، أن يصل سعر الأوقية الذهبية إلى 6000 دولار أمريكي خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بينما يتوقع البنك الدولي أن يسجل متوسط سعر الأوقية حوالي 4700 دولار أمريكي بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التقلب خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتأثيرات المتضاربة للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية. وتشمل هذه العوامل التضخم المرتفع، والسياسة النقدية التقييدية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الأعيرة الأخرى سجلت أيضًا انخفاضًا، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 7954 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5966 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 55,680 جنيهًا





