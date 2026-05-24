تراجع سعر الدولار في مصر اليوم: انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.38 جنيه للبيع مقابل 53.36 جنيه سعر الأحد الماضي بانخفاض 98 قرشا. يرصد موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.
سعر الدولار في مصر الآن استقر سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي عند 52.86 جنيه للشراء و 52.96 جنيه للبيع. تساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك الشركة المصرفية الدولية والأهلي الكويتي ليسجل 52.30 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل 52.28 جنيه للشراء، 52.38 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي CIB والمصرف العربي لنحو 52.26 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس والبركة لنحو 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي لنحو 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري لنحو 52.20 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي حوالي 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع.
