تراجع كبير في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع انتهاء موسم الحج 1447 هـ

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، مسجلًا تراجعًا بنحو 10 قروش على مدى يومين. وقد تزامن هذا الانخفاض مع انتهاء موسم الحج 1447 هـ، مما أدى إلى تراجع الطلب على الريال. تختلف أسعار الصرف بين البنوك، حيث يتراوح سعر الشراء بين 13.36 و13.88 جنيه، وسعر البيع بين 13.81 و13.92 جنيه. يبقى البنك المركزي المصri مستقرًا عند 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

يشهد سوق الصرف في مصر تحولا ملحوظاKES مع تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2يونيو 2026، حيث انخفض السعر بنحو 10 قروش على مدى يومين، متزامنا مع انتهاء موسم الحج 1447 هـ، مما أدى إلى تغيير في خريطة الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصري.

وقد سجلت mayoría البنوك تراجعا في سعر الشراء والبيع، حيث بدأ الريال السعودي من أعلى مستوى له في بنك أبوظبي الإسلامي بــ13.88 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر بيع في بنك الإسكندرية بــ13.81 جنيه، وبلغ متوسط السعر حوالي 13.78 جنيه. وتظهر البيانات تفاوتا واضحا بين البنوك، حيث يتراوح سعر الشراء بين 13.36 جنيه في بنك المصرف المتحد و13.88 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، بينما يتراوح سعر البيع بين 13.81 جنيه في بنك الإسكندرية و13.92 جنيه في بنك التنمية الصناعية.

وقد شهد بنك أبوظبي التجاري والعقاري المصري العربي تراجعا حادا ليصل سعر الشراء إلى 13.46 جنيه، بينما سجل بنك المصرف المتحد أقل سعر شراء بـ13.36 جنيه. أما في البنك المركزي المصري، فقد استقر السعر عند 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع، مما يعكس توجه السوق نحو تسعير أكثر توازنا بعد الموسم.

ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها reductions in demand for Riyals by pilgrims after the end of the Hajj season, and increased supply of foreign currency in the local market, in addition to monetary policy measures by the Central Bank of Egypt to stabilize the exchange rate. كما أن تحركات السوق العالمية للنفط والاستقرار النسبي للريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي يساهمان في تحديد مسار السعر.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تشهد فيه مصر محاولات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس على أداء الجنيه المصري مقابل العملات العربية. وبشكل عام، فإن Trend القائم يشير إلى مرونة في سوق الصرف المصري، حيث تتأثر الأسعار بعوامل محلية وإقليمية، مما يتطلب متابعة دقيقة من المستثمرين والمودعين على حد سواء





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