تراجعت أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2026، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا في سعر الدينار الكويتي، حيث سجل انخفاضًا بقيمة تقترب من 4 جنيهات مقارنة بسعر مستهل الأسبوع الماضي. كما شهدت العملات العربية الأخرى تراجعا في أسعارها أيضًا، حيث سجل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-5-2026، وسجل الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء:136.45 جنيه سعر البيع :138.91 جنيه. كما شهدت العملات الأخرى تراجعا في أسعارها أيضًا، حيث سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 13.26 جنيه. سعر البيع: 14.38 جنيه. وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 72.87 جنيه. سعر البيع: 73.96 جنيه. وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 133.73 جنيه. سعر البيع: 136.03 جنيه.

تراجعت أسعار العملات العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل سعر الدينار الكويتي انخفاضا كبير بقيمة تقترب من 4 جنيهات مقارنة بسعر مستهل الأسبوع الماضي. يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات العربية، في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2026 بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-5-2026: سعر الشراء: 165.48 جنيه. سعر البيع: 170.72 جنيه. سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-5-2026: سعر الشراء: 13.88 جنيه. سعر البيع: 13.95 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 14.21 جنيه. سعر البيع: 14.25 جنيه. وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء:136.45 جنيه سعر البيع :138.91 جنيه وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 13.26 جنيه. سعر البيع: 14.38 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 72.87 جنيه. سعر البيع: 73.96 جنيه. وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 133.73 جنيه. سعر البيع: 136.03 جنيه.

أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيهالدولار بـ 52.86 جنيها.. آخر تحديث لسعر العملة الخضراء في البنوكتثبيت سعر الفائدة وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي الفائدة وتحديدا سعر عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5%.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي. فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تراجعت أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار البحريني الريال القطري الدينار الأردني الريال العماني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير التخطيط: 18 مليار جنيه استثمارات عامة للمنوفية خلال العامين الماليين 25/2026التوجيه بصرف 43 مليون جنيه واعتماد 25 مليون جنيه إضافي لإنهاء مشروعات الصرف بالمحافظة لخدمة 240 ألف مواطن اختتم أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جو

Read more »

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًاتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 25 مايو 2026 طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ثم

Read more »

آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًاتبدأ البنوك عملها غدًا الاثنين 25 مايو 2026 من الساعة ,...

Read more »

أسعار الذهب في البحرين اليوم 25 مايو 2026يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 25 مايو 2026

Read more »

مباريات كرة القدم العربية اليوم الإثنين 25 مايو 2026تتجه الأنظار إلى منافسات كأس عاصمة مصر، إلى جانب لقاءات قوية ضمن الدوري الكويتي، في أمسية ينتظرها عشاق الكرة العربية. كما يشهد صراع مشتعل في الدوري الكويتي، حيث يخوض فريق الجهراء مواجهة صعبة أمام العربي، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب. كما يلتقي التضامن مع القادسية في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة، خاصة لفريق القادسية الذي يسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل التضامن في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية الكويت.

Read more »

انخفاض أسعار العملات الأجنبية في مصركئبة أسعار العملات الأجنlightboxي في مصر 비جت مسهل تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026 لتراجع سعر الدولار بقيمة indicted.lucene 98 قرشا

Read more »