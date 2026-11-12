تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في 5 بنوك بـ12 نوفمبر

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في 5 بنوك مصرية، بنسب تراوحت بين قرشين و5 قروش، فيما رصدت الأسعار الجديدة.

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار في المؤسسات المالية الكبرى. جاء هذا التراجع في خمس بنوك عاملة بالسوق المحلية، مقارنة بمستوياته المسجلة أمس الأربعاء، حيث تراوحت الانخفاضات بين قرشين وخمسة قروش في سعر الصرف.

أسعار الشراء والبيع في البنوك الخمسة

سجل البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي عند 14.18 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع، بانخفاض مقداره 3 قروش في سعري الشراء والبيع مقارنة بتعاملات الأمس. وفي المقابل، جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 14.18 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع، متراجعاً بقيمة 5 قروش في كلا السعرين.

Also read هل الخميس 12 نوفمبر 2026 إجازة رسمية؟.. تعرف على موقف الموظفين والطلاب

في خطوة موازية، وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 14.18 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع، مسجلاً انخفاضاً قدره 3 قروش في سعر الشراء و4 قروش في سعر البيع. كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 14.19 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع، بتراجع طفيف قدره قرشين في سعري الشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي يتصدر أسعار الشراء

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع، منخفضاً قرشين في سعري الشراء والبيع. وتظهر هذه الأرقام اختلاف أسعار شراء وبيع الريال السعودي من بنك إلى آخر، مما يجعل المقارنة بين المؤسسات المالية خطوة استراتيجية هامة للمتعاملي

Advertisement

تحركات السوق والسياسات التسعيرية

تعكس هذه التحركات أهمية متابعة تحديثات أسعار العملات بشكل مستمر، خصوصاً سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بقيمة العملة السعودية داخل البنوك. وتساهم سياسات التسعير وحركة سوق الصرف اليومية في تشكيل الفروق الطفيفة بين الأسعار، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً لآليات العرض والطلب.

التأثير على الحركات المالية والمواطنين

يواصل سعر الريال السعودي جذب اهتمام المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع ارتباط العملة السعودية بحركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل والإقامة. ويحرص المواطنين على متابعة سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية للتعرف على أفضل الأسعار قبل إجراء عمليات تحويل الأموال أو تدبير احتياجات السفر، مما يعزز من ديناميكية السوق المحلية.