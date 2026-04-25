تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية واستقرار وارتفاع في أسعار أخرى

شهدت الأسواق المصرية تراجعاً في أسعار البيض والمكرونة والعدس والأرز، بينما ارتفعت أسعار الدقيق والسكر والشاي والفول والزيوت. هذا التذبذب يعكس تعقيد العوامل الاقتصادية المؤثرة على قطاع الغذاء.

شهدت الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، تحولات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجعت أسعار عدد من المنتجات بشكل ملحوظ، بينما شهدت أسعار سلع أخرى ارتفاعاً طفيفاً أو ملحوظاً.

يأتي هذا التغير في الأسعار في ظل متابعة دقيقة من المستهلكين والتجار على حد سواء، حيث يسعى الجميع إلى فهم العوامل المؤثرة في هذه التحولات وتوقع مسار الأسعار في المستقبل القريب. ويعكس هذا التذبذب في الأسعار تعقيد العوامل الاقتصادية التي تؤثر على قطاع الغذاء، بما في ذلك العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج والنقل، والسياسات الحكومية، والتغيرات في أسعار الصرف. وتعد هذه التطورات مهمة بشكل خاص بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، التي تعتمد بشكل كبير على هذه السلع الأساسية في تغذيتها اليومية.

بدأت التراجعات بشكل واضح في أسعار البيض، الذي يعتبر من أهم مصادر البروتين الغذائي. فقد انخفض سعر كرتونة البيض بنسبة ملحوظة، مما أدى إلى انخفاض متوسط سعر الكرتونة إلى حوالي 124.16 جنيه مصري، بعد خصم 11.52 جنيه من سعرها السابق. كما شهد البيض البلدي انخفاضاً مماثلاً، حيث انخفضت كرتونة البيض البلدي بمقدار 11.22 جنيه لتصل إلى 129.27 جنيه.

وبالإضافة إلى البيض، شهدت أسعار المكرونة المعبأة (بوزن 400 جرام) تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر العبوة بمقدار 7.46 جنيه لتصل إلى 20.62 جنيه. كما انخفض سعر كيلو العدس (الصحيح) بنحو 5 جنيهات، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 63.64 جنيه، في حين انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بمقدار 2.09 جنيه ليسجل 65.58 جنيه للكيلو. أما الأرز المعبأ، فقد سجل تراجعاً طفيفاً يميل إلى الاستقرار، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 7 قروش، ليبلغ متوسط سعره 34.61 جنيه.

هذه التراجعات في أسعار السلع الأساسية تعطي بارقة أمل للمستهلكين، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر. في المقابل، شهدت أسعار بعض السلع الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً. فقد ارتفع سعر الدقيق المعبأ بمقدار 3 جنيهات للكيلو، ليصل متوسط سعره إلى 28.31 جنيه. كما ارتفع سعر الكيلو من المكرونة السائبة بمقدار 1.34 جنيه، ليصل إلى 27.31 جنيه.

وشهد سعر الكيلو من السكر المعبأ زيادة بلغت 3.57 جنيه، ليصل إلى 37.75 جنيه. وبالنسبة للمشروبات الساخنة، فقد ارتفع سعر عبوة شاي العروسة (40 جرام) بمقدار 65 قرشاً، ليصل إلى 11.49 جنيه، في حين ارتفعت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) بمقدار 62 قرشاً لتصل إلى 13.12 جنيه. كما شهد سعر كيلو الفول المعبأ زيادة قدرها 4.59 جنيه، ليصل إلى 63.13 جنيه، بينما سجل الفول المجروش زيادة أكبر بلغت 10.88 جنيه ليصل إلى 68.7 جنيه.

أما بالنسبة للزيوت، فقد استقر سعر زيت عباد الشمس اللتر حول 99.4 جنيه، بزيادة قدرها 5.42 جنيه، في حين سجل زيت الذرة متوسط سعر 116.64 جنيه للتر. هذه الزيادات في الأسعار قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتتطلب اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود. وتستمر الأسواق في التفاعل مع هذه التغيرات، ويتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من التقلبات في الفترة القادمة





