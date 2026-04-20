تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر في بداية تعاملات الأسبوع

تقرير مفصل حول انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية وتغيرات في قيم الأعيرة المختلفة.

شهدت أسواق الصاغة في جمهورية مصر العربية صباح اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 موجة جديدة من التراجعات الملحوظة في أسعار الذهب ، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، استكمالاً لمسلسل الانخفاضات التي خيمت على المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية والمحلية، حيث خسر الجرام الواحد من الذهب ما يتراوح بين 20 إلى 25 جنيهاً في تعاملات يوم أمس الأحد، مما دفع المستثمرين والمستهلكين لمراقبة الموقف عن كثب خاصة مع اقتراب الأسعار من مستويات لم تشهدها منذ بداية شهر أبريل الجاري، حيث سجل الذهب تراجعاً تراكمياً تجاوز حاجز الـ 250 جنيهاً في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه الحال في مطلع الشهر، حين كان سعر عيار 21 الأكثر تداولاً يلامس مستوى 7250 جنيهاً للبيع. وفي تفاصيل الأسعار المسجلة في محلات الصاغة اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24، وهو العيار الأنقى والأغلى ثمناً، سعر بيع وصل إلى 8025 جنيهاً، بينما توقف سعر الشراء عند 7975 جنيهاً. أما العيار الأكثر انتشاراً بين جموع المصريين، وهو عيار 21، فقد انخفض ليصل إلى 7020 جنيهاً للبيع، مقابل 6980 جنيهاً للشراء. وفي سياق متصل، سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 6015 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء 5985 جنيهاً. ولم يبتعد عيار 14 عن هذا الاتجاه التنازلي، حيث بلغ سعر البيع 4680 جنيهاً مقابل 4655 جنيهاً للشراء. ويأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه السوق حالة من الترقب والحذر من قبل المشترين الذين ينتظرون استقرار الأسعار لاتخاذ قراراتهم، خاصة في ظل العوامل الاقتصادية المؤثرة على قيمة العملة وسعر الذهب في البورصات العالمية. وعلى صعيد المشغولات الذهبية الكبرى، سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم سعر بيع قدره 56.160 ألف جنيه، في حين وصل سعر الشراء إلى 55.840 ألف جنيه. وبالنسبة للأوقية التي تزن 31.1 جرام من الذهب، فقد سجلت سعراً للبيع في السوق المحلي بلغ 249540 جنيهاً، مقابل سعر شراء وصل إلى 248115 جنيهاً. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار الأونصة في البورصات العالمية، والتي وصلت اليوم إلى مستويات تقارب 4883 دولاراً أمريكياً. إن هذا التذبذب في الأسعار يفرض على المتابعين ضرورة التحقق من الأسعار لحظة بلحظة قبل الإقدام على عمليات البيع أو الشراء، نظراً للتغيرات المتسارعة التي قد تطرأ على حركة السوق نتيجة تغير سعر الصرف أو الاضطرابات في مؤشرات الذهب العالمية، وهو ما يجعل من الذهب في مصر استثماراً عالي الحساسية للمعطيات الاقتصادية الراهنة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الذهب سوق الصاغة المصري عيار 21 اقتصاد مصر الذهب اليوم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 منحة دكتوراه بتمويل مشترك مصري فرنسي للعام 2025/2026الإعلان عن 20 منحة دراسية لطلاب الدكتوراه بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا، لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.

Read more »

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعةأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة، 2 يناير 2026، حيث تم إنشاء

Read more »

قيمة الاحترام وأهمية التبرع بالدم.. موضوع خطبة الجمعة اليوميلقي الأئمة اليوم 9 من يناير 2026م، الموافق 20 من رجب 1447هـ،

Read more »

تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الثلاثاء 20-1-2026تشهد محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 20-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي

Read more »

مفاجأة الأسعار قبل رمضان .. تراجع جديد في الدواجن والبيضشهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

Read more »

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرةبرج الدلو (20 يناير – 18 فبراير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026، اليوم يحمل طاقة فكرية عالية وفرصًا للإبداع والتجديد. بطبعك

Read more »