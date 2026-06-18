تراجع أسعار الذهب في مصر وعالمياً مع توقعات بتذبذب مستمر

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً ملحوظاً بنهاية تعاملات الأربعاء، حيث تراجع عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 6160 جنيهاً للبيع، وانخفضت الأوقية العالمية إلى 4258 دولاراً. وتشير توقعات المتعاملين إلى استمرار التقلبات بسبب ارتباط السوق المحلية بالبورصة العالمية وسعر الصرف.

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً كبيراً بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، حيث تراجع سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 6160 جنيهاً للبيع، مقابل 6220 جنيهاً في الجلسة السابقة، بانخفاض قدره 60 جنيهاً.

كما انخفض سعر عيار 24 الأعلى سعراً إلى 7040 جنيهاً للبيع، وسجل عيار 18 نحو 5280 جنيهاً، وعيار 14 حوالي 4105 جنيهات. وفي سوق الصاغة، بلغ سعر الجنيه الذهب 49280 جنيهاً للبيع، بينما تراجعت الأوقية عالمياً إلى 4258 دولاراً في البورصة العالمية. ويأتي هذا التراجع متأثراً بحركة الأسواق العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل سعر دولار الصاغة نحو 51.42 جنيهاً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 49.84 جنيهاً.

على الصعيد العالمي، تشهد أسواق المعادن الثمينة حالة من التذبذب نتيجة للتوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأميركية، مما أثر على شهية المستثمرين للمخاطرة. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار، لكنه يواجه ضغوطاً من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات. وفي مصر، يرتبط سوق الذهب ارتباطاً وثيقاً بالبورصة العالمية وسعر الصرف، مما يجعله عرضة لتغيرات سريعة خلال اليوم. ويشير المتعاملون إلى أن الأسعار الحالية قد تكون فرصة للشراء بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة مع توقعات باستمرار التضخم عالمياً.

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية مزيد من الانخفاض إذا استقرت الأسواق العالمية وتعزز الدولار. ومع ذلك، لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى وعدم اليقين بشأن السياسات النقدية. وينصح الخبراء المستثمرين بتنويع محافظهم وعدم التركيز على التحركات اليومية، مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب أداة تحوط طويلة الأجل.

وفي النهاية، تبقى الأسواق المحلية مرهونة بتطورات الأسعار العالمية وسياسات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بسعر الصرف





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