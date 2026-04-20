تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر في بداية تعاملات الإثنين 20 أبريل 2026

شهدت أسواق الذهب في مصر انخفاضاً جديداً في بداية تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهاً، وسط ترقب لتحركات البورصات العالمية وسعر الأونصة.

شهدت أسواق الصاغة في جمهورية مصر العربية صباح اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 موجة جديدة من التراجعات الملحوظة في أسعار الذهب ، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، استكمالاً لمسلسل الانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع المنصرم.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المحلية، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً إضافياً يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيهاً في الجرام الواحد مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد، مما يعكس تأثر السوق المحلي بحركة التداولات العالمية والتغيرات في سعر الصرف، وهو ما أدى بدوره إلى هبوط ملحوظ عن مستويات بداية الشهر الجاري حيث كان سعر جرام 21 يسجل حوالي 7250 جنيهاً. وفي تفاصيل الأسعار المحدثة، فقد سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24، وهو العيار الأكثر نقاءً والأعلى سعراً، نحو 8025 جنيهاً، بينما توقف سعر الشراء عند 7975 جنيهاً. أما عيار 21، والذي يعد الأكثر طلباً وانتشاراً بين المواطنين في مصر، فقد بلغ سعر بيعه اليوم 7020 جنيهاً، في حين سجل سعر الشراء 6980 جنيهاً. وبالنسبة لعيار 18، فقد وصل سعر البيع إلى 6015 جنيهاً، مع تسجيل سعر شراء قدره 5985 جنيهاً. وفي سياق متصل، سجل عيار 14 نحو 4680 جنيهاً للبيع، و4655 جنيهاً للشراء، مما يعطي مؤشراً على التباين في الطلب بين الأعيرة المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تدفع المستهلكين لمتابعة هذه التغيرات بدقة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. وعلى صعيد المشغولات والعملات الذهبية، فقد سجل سعر بيع الجنيه الذهب في الأسواق المصرية اليوم حوالي 56160 جنيهاً، بينما بلغ سعر الشراء نحو 55840 جنيهاً. وبالانتقال إلى الأوقية الذهبية، فقد سجلت في السوق المحلي سعر بيع قدره 249540 جنيهاً، في حين سجلت سعر شراء عند 248115 جنيهاً. عالمياً، تأثرت هذه الأسعار بالتقلبات في البورصات العالمية، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية الآن حوالي 4883 دولاراً أمريكياً، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تحديد التسعير المحلي بناءً على سعر الصرف المعمول به. إن هذا الانخفاض الذي يتجاوز 250 جنيهاً في الجرام الواحد منذ بداية أبريل يعكس بوضوح مدى حساسية السوق المحلي تجاه التغيرات الدولية، ويدعو المتابعين لضرورة مراقبة حركة الأسعار بصفة يومية نظراً لعدم استقرار المشهد الاقتصادي العالمي الذي يلقي بظلاله على أسعار المعادن النفيسة في المنطقة العربية





