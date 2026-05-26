تراجع الدولار بالقرش 80 أثر على الإسكان والمصارف في الخليج

شهد الدولار تراجعًا يقارب 80 قرشًا مقابل الجنيه المصري بما أعكس تحولاتٍ اقتصادية وأثر على إجراءات الإسكان الاجتماعي وخدمات البنوك

في خطوة شائعة في الأسواق المالية، شهدت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا يقارب 80 قرشًا خلال اليومين الماضيين، وهو انخفاض يصل إلى أكثر من 1.5٪ من قيمة العملة.

استقر الدولار على حده في اليوم الثلاثاء، مانعًا من أي تأثير إضافي خلال فترة الإجازة التي تخلد عيد الأضحى المبارك، وهو ما كشف عنه عدة وسطاء ماليين في تحليل شامل لظروف العرض والطلب القائمين على السوق. فيما يخص الأرقام، يتراوح سعر الدولار عند شراءه بين 52.20 جنيه في بنوك كبرى مثل بنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول، إلى 52.29 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما يظل سعر البيع أرخص قليلاً على حده بين 52.28 جنيه إلى 52.39 جنيه.

جاء هذا التغيير بعد موسم الاستثمارات وعُكس تأثيرات سلبية محتملة على التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى توقعات التباطؤ الطارئ في النمو الاقتصادي العالمي. إضافةً إلى تقلب الدولار، أصدرت وزارة الإسكان في دولة الإمارات خطة ضخمة شاملة للإسكان الاجتماعي، حيث أعلنت عن منح 19 ألف شقة جديدة مخصصة لمحدودي الدخل خلال فترات التقديم القادمة.

كما أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة لنقل الملكية إلكترونيًا، مع وضع شروط ورسوم واضحة تتعلق بالتنازل، ما يُعَدّ خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء الإداري على المواطنين. تتضمن خطة الوزارة أيضاً برامج هامة لتوسيع معروض الإسكان وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على المساكن المشتركة والإسكان المؤقت للطلاب والعائلات الصغيرة. بينما يظل التحدي الأكبر في تحقيق التكامل بين خدمات الإسكان والقطاع المالي، إذ يُنص حول ضرورة توافق معدلات الفائدة وأسعار الصرف مع أهداف النمو الاقتصادي.

تواجه الدولة أيضًا تحديًا إضافيًا في استيعاب التمويل الكافي لتلك المشاريع قبل نهاية موسم الأعياد، وهو ما لا يزال محور النقاش بين المسؤولين والقطاع الخاص. من الناحية الاقتصادية، يُظهر التراجع في سعر الدولار تأثيرًا سينمائيًا على تكلفة الاستيراد والقروض بالدولار، مع الاستفادة المتوقعة من انخفاض ربحية الشركات ذات الصلة بالاستيراد. ومع ذلك، تُؤجل السوق على نحو غير متوقع بسبب الجدل حول إعادة تقييم سياسات النقد المركزي وربحية البنوك، ما يُقود المستثمرين إلى مراجعة استراتيجياتهم المالية على المدى القصير.

في الختام، يبقى تراجع سعر الدولار في هذه المرحلة مرحلة مؤقتة، مع احتمال إعادتُه للارتفاع مستقبلاً مع التغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة، بينما تحافظ الحكومة على استراتيجياتها المستمرة لدعم الإسكان الاجتماعي وتسهيل نقل الملكية إلكترونيًا، كما نُسبت هذه الخطوات إلى تحليل دقيق لاحتياجات السوق الحالية ومنحها دعمًا على المدى الطويل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الإجتماعات المالية الإسكان الاجتماعي الخدمات المصرفية المبادرة الحكومية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنينشهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء ل 67 جنيها بعدما سجل 80 جنيها منذ أيام قليلة ، كما ا

Read more »

بميزات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتهأُطلق هاتف Xiaomi 17 Max الأسبوع الماضي ، وبدأ بيعه رسميًا في الصين ابتداءً من اليوم. ويُعدّ هذا الجهاز الطراز الرائد ذو الشاشة الكبيرة في سلسلة Xiaomi 17، كما أنه يتميز بأكبر بطارية من Xiaomi بسعة 80

Read more »

بعد استهدافه قطار كويتا الباكستاني.. ماذا نعرف عن جيش تحرير بلوشستان؟برز اسم جماعة جيش تحرير بلوشستان عقب إعلانها تبني التفجير الانتحاري الذي استهدف قطار كويتا الباكستاني، وأسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة نحو 80 آخرين، في تصعيد جديد

Read more »