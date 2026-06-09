تراجع ملحوظ في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري: رصد شامل لأسعار الصرف في البنوك

تقرير مفصل يتناول انخفاض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في مصر، مع تحليل للاتجاهات السعرية وتأثيرها على السوق المالي.

شهدت الأسواق المالية في مصر حالة من التذبذب الملحوظ في أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، حيث سجل الريال السعودي تراجعاً ملموساً أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الثلاثاء التاسع من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين.

هذا الانخفاض لم يكن حالة فردية للريال السعودي وحده، بل جاء ضمن موجة تراجع جماعي شملت العديد من العملات الأخرى، مما يشير إلى تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية أمام سلة من العملات الرئيسية في تلك الفترة. وقد تابع المستثمرون والمواطنون باهتمام كبير تحديثات البنوك العاملة في السوق المصري، والتي عكست هذا التوجه التنازلي في قيمة الريال مقابل الجنيه، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء هذا التحول المفاجئ في موازين الصرف وتأثير ذلك على حركة التجارة البينية والتحويلات المالية.

وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لأسعار الصرف في مختلف المؤسسات المصرفية، نجد تفاوتاً طفيفاً يعكس آليات العرض والطلب داخل كل بنك على حدة. فقد تصدر بنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار الشراء، حيث بلغ السعر نحو ثلاثة عشر جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً، بينما استقر سعر البيع عند ثلاثة عشر جنيهاً وثمانين قرشاً.

وفي سياق متصل، أظهرت تعاملات بنك إتش إس بي سي تراجعاً طفيفاً ليصل سعر الشراء إلى ثلاثة عشر جنيهاً وستة وسبعين قرشاً والبيع إلى ثلاثة عشر جنيهاً وتسعة وسبعين قرشاً. أما البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعراً للشراء بلغ ثلاثة عشر جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً، بينما استقر البيع عند ثلاثة عشر جنيهاً وتسعة وسبعين قرشاً.

ولم تكن البنوك الحكومية الكبرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث سجل كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعراً للشراء بلغ ثلاثة عشر جنيهاً وثلاثة وسبعين قرشاً، مع ثبات سعر البيع عند ثلاثة عشر جنيهاً وتسعة وسبعين قرشاً، مما يعكس حالة من التناغم في تسعير العملة بين أكبر مؤسستين مصرفيتين في البلاد. واستمر التراجع في بقية المصارف، حيث سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء بلغ ثلاثة عشر جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً، بينما بلغ سعر البيع ثلاثة عشر جنيهاً وثمانية وسبعين قرشاً.

وفي بنكي قناة السويس والإسكندرية، تساوى سعر الشراء عند ثلاثة عشر جنيهاً وسبعين قرشاً، بينما استقر البيع عند ثلاثة عشر جنيهاً وتسعة وسبعين قرشاً. أما بنك أبوظبي الأول وبنك كريدي أجريكول، فقد تراجعت أسعار الشراء فيهما لتصل إلى ثلاثة عشر جنيهاً وتسعة وستين قرشاً. وفيما يتعلق بالبنك العربي الأفريقي، فقد بلغ سعر الشراء ثلاثة عشر جنيهاً وأربعة وستين قرشاً والبيع ثلاثة عشر جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً.

كما شهد بنك التنمية الصناعية انخفاضاً ليصل سعر الشراء إلى ثلاثة عشر جنيهاً واثنين وستين قرشاً والبيع إلى ثلاثة عشر جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً. ومن جهة أخرى، سجل بنك أبوظبي التجاري سعراً منخفضاً للشراء بلغ ثلاثة عشر جنيهاً وثلاثة وأربعين قرشاً، بينما وصل في البنك العقاري المصري العربي إلى ثلاثة عشر جنيهاً واثنين وأربعين قرشاً للشراء.

وكان أدنى سعر شراء مسجلاً في بنك المصرف المتحد، حيث بلغ ثلاثة عشر جنيهاً وواحد وثلاثين قرشاً، في حين وصل سعر البيع إلى ثلاثة عشر جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً. أما البنك المركزي المصري، فقد حدد السعر المتوسط للشراء بنحو ثلاثة عشر جنيهاً وستة وسبعين قرشاً والبيع بثلاثة عشر جنيهاً وثمانين قرشاً. إن هذا المشهد المالي يعكس أهمية المتابعة اللحظية لأسعار الصرف، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية أو الراغبين في السفر أو المستثمرين في الأسواق الإقليمية.

إن انخفاض الريال السعودي مقابل الجنيه المصري قد يكون له انعكاسات إيجابية على تكلفة استيراد بعض السلع أو الخدمات من المملكة العربية السعودية، ولكنه في الوقت ذاته قد يؤثر على القيمة الفعلية للتحويلات المالية الواردة من المغتربين المصريين العاملين في السعودية عند تحويلها إلى العملة المحلية. ويشير متوسط سعر الريال اليوم، والذي بلغ نحو ثلاثة عشر جنيهاً وأربعة وسبعين قرشاً، إلى حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة الهبوط التي شهدتها العملات العربية.

ومن المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب لقرارات البنك المركزي المصري والسياسات النقدية المتبعة للسيطرة على معدلات التضخم وإدارة السيولة من العملات الأجنبية، وهو ما سيحدد المسار القادم لسعر صرف الريال السعودي والعملات الأخرى في المدى القريب والبعيد، مما يتطلب من المتعاملين توخي الحذر ومراقبة التحديثات البنكية بدقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الريال السعودي الجنيه المصري أسعار الصرف البنوك المصرية سوق العملات

United States Latest News, United States Headlines