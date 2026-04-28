تراجع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. إلى أين وصل سعر الصرف؟

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الصرف في البنك الأهلي المصري نحو 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع. ويعكس هذا التراجع حالة من التوازن في السوق، حيث تحرك الدولار في نطاق ضيق بين 52.40 و52.72 جنيه، ما يعزز التوقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في عدد كبير من البنوك، ما يعكس حالة من التوازن في السوق. جاء هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، حيث تحرك الدولار في نطاق ضيق بين 52.40 و52.72 جنيه، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وعلق خبراء اقتصاديون على هذا التغير، مشيرين إلى أن التراجع المفاجئ في سعر الدولار قد يعود إلى عوامل عدة، منها زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري. كما أشار بعض المحللين إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوية، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب على العملة الأجنبية.

من جهة أخرى، شهدت بعض البنوك الأخرى انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الصرف، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 52.490 جنيه للشراء و52.628 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر أسعارًا مشابهة. كما شهدت البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي تراجعًا في أسعار الدولار، حيث سجل سعر الصرف عند 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.

وأوضح بعض المحللين أن هذا التراجع قد يكون نتيجة لسياسات البنك المركزي التي تهدف إلى استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار بعض الخبراء إلى أن هذا التراجع قد يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهد الاقتصاد المصري نموًا في قطاع السياحة والصادرات خلال الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، فإن بعض المحللين يحذرون من أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، خاصة مع وجود عوامل خارجية مثل التغيرات في أسعار النفط العالمية، والتي قد تؤثر على الاقتصاد المصري. كما أشار بعض الخبراء إلى أن هذا التراجع قد يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهد الاقتصاد المصري نموًا في قطاع السياحة والصادرات خلال الأشهر الأخيرة.

ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الاقتصاد المصري سوق الصرف البنك الأهلي المصري الاستقرار الاقتصادي

United States Latest News, United States Headlines

