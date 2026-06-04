تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة مخاوف التضخم وتفاقم التوترات الجيوسياسية

وقف صعود الأسهم الأمريكية بعد تصاعد مخاوف التضخم وتفاقم النزاعات الدولية أدى إلى تذبذب الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين.

تشهد الأسواق المالية الأمريكية تباطؤًا ملحوظًا بعد أن توقفت سلسلة المكاسب التي كانت تدفع بالأسهم إلى مستويات قياسية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مخاوف متزايدة حول التضخم وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.

فقد ارتفعت مؤشرات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى توقعات بفرض البنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. هذا السيناريو يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من جاذبية الأسهم كملاذ للاستثمار، وبالتالي يتراجع الطلب على الأوراق المالية ويعاني المؤشر الرئيسي لأداء السوق من تراجع متواصل.

إلى جانب ذلك، تستمر النزاعات المتصاعدة بين القوى العظمى، خاصةً التوترات المتصاعدة في شرق أوروبا والخيارات المتباينة في سياسات الطاقة بين الدول، ما يضيف ضغوطًا إضافية على مستثمري الأسهم الذين يفضلون تجنب المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة





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