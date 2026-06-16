تراجع أسعار النفط والألومنيوم عالمياً إثر أنباء عن اتفاق أمريكي إيراني لفتح مضيق هرمز

تسبب التفاؤل بتوقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في انخفاض ملحوظ بأسعار خام برنت ومعادن الألومنيوم، مما يشير إلى توقعات باستقرار سلاسل التوريد العالمية.

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التفاؤل الملحوظ عقب تسرب أنباء تشير إلى إمكانية توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، يهدف إلى إنهاء حالة الحرب والتوترات العسكرية وفتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بشكل كامل.

هذا التطور الدبلوماسي المفاجئ ألقى بظلاله فوراً على أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار النفط الخام والألومنيوم انخفاضات ملموسة، مما أعطى إشارة إيجابية للمستثمرين في البورصات العالمية الذين كانوا يترقبون أي انفراجة في الأزمة التي تسببت في اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية لعدة أشهر. وبالنظر إلى التفاصيل التي أوردتها التقارير الاقتصادية، ومنها ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد انخفض سعر النفط القياسي إلى ما دون حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع شرارة التوترات الأخيرة.

وقد وصل سعر خام برنت تحديداً إلى مستوى 79.96 دولاراً للبرميل، وهو ما يمثل أدنى مستوى له منذ أوائل شهر مارس الماضي، والذي تزامن مع بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا التراجع الحاد يعكس مدى ثقة المتداولين في جدية اتفاق السلام المرتقب، خاصة وأن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعات كبيرة نتيجة المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وبحسب البيانات، فإن سعر خام برنت قد انخفض بنحو 15 دولاراً للبرميل خلال فترة زمنية قصيرة جداً، مما يوضح مدى حساسية سوق الطاقة للتحولات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، أكد مراسل التلفزيون الإيراني الحكومي أن هناك تحركات فعلية على الأرض، حيث تبحر ثلاث ناقلات نفط إيرانية حالياً في شمال المحيط الهندي، بالإضافة إلى ناقلتين أخريين تحملان سلعاً أساسية وأعلافاً للماشية في طريقهما إلى الموانئ الجنوبية، مما يعزز فرضية عودة النشاط التجاري الطبيعي واستئناف عمليات التصدير والاستيراد بشكل آمن.

أما على صعيد المعادن، فقد انعكس التفاؤل بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مباشر على أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن. فقد تراجعت الأسعار لتصل إلى 3334 دولاراً للطن المتري، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر مارس الماضي. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة التوقعات بتحسن الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، حيث يلعب هذا الإقليم دوراً محورياً في صناعة الألومنيوم العالمية، إذ يمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم.

إن إغلاق مضيق هرمز لم يتسبب فقط في تعطيل تصدير المنتج النهائي، بل أدى أيضاً إلى تقليص شحنات المواد الخام الأساسية واللازمة لعمليات الإنتاج، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع نتيجة نقص العرض العالمي. إن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز تجعل منه أحد أهم الممرات المائية في العالم، وأي اضطراب فيه يؤدي إلى موجات تضخم عالمية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار الطاقة.

لذلك، فإن التوجه نحو تسوية سياسية بين واشنطن وطهران لا يخدم الطرفين فحسب، بل يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي بأسره. إن انخفاض أسعار الطاقة والمعادن يقلل من تكاليف الإنتاج الصناعي ويسهم في خفض أسعار السلع النهائية للمستهلكين، مما يساعد البنوك المركزية العالمية في جهودها لمحاربة التضخم. وتظل الأسواق في حالة ترقب تام للتوقيع الرسمي على الاتفاق، حيث أن أي تراجع في المفاوضات قد يعيد الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة بسرعة كبيرة.

وفي الختام، يظهر هذا المشهد مدى الارتباط الوثيق بين الاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي. فالتجارة العالمية تعتمد بشكل أساسي على أمن الممرات المائية، ومضيق هرمز يظل الشريان الرئيسي لتدفق النفط والغاز والمعادن من الخليج إلى بقية العالم. إن تحول التوترات إلى اتفاقيات سلام يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المنطقة ويعيد الثقة للشركات العالمية لزيادة نشاطها التجاري، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي العالمي ويقلل من حدة الأزمات التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة نتيجة الصراعات الإقليمية المستمرة





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