تراجع أسعار الذهب عالميًا وفي الخليج خلال الأسبوع الماضي

تقرير مفصل عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، مع عرض للعوامل المؤثرة في السوق العالمية للمعدن الأصفر، يشمل أسعار الجرامات المختلفة والاوقية والجنيه الذهب.

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالم ي وفي دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المعدن الأصفر إلى ما دون مستوى 4215.3 دولار للأونصة.

بناءً على ذلك، يواصل موقع "صدى البلد" رصد آخر المستجدات في أسواق الذهب، حيث يقدّم تقريرًا عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفقًا لبيانات موقع Gold Price Today، 것을 ضمن نشرته الدورية التي تُغطي أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية. تظهر البيانات أن سعر الذهب في السعودية قد سجل حركات تنازقية متأثرة بالTrend العالمي، مما انعكس على أسعار الجرامات المختلفة.

فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 508.25 ريال سعودي، في حين سجل جرام عيار 22 نحو 465.75 ريال، وجرام عيار 21 نحو 444.75 ريال، أما جرام عيار 18 فبلغ حوالي 381.25 ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر الجنيه الذهب于世اً near 3557.50 ريال سعودي، وسعر الأوقية (الاونصة) حوالي 15807.50 ريال سعودي. ويعتمد حساب أسعار الأونصة بالريال على سعر الصرف الحالي بين الدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث يبلغ السعر العالمي للأونصة حوالي 4215.3 دولار.

يتأثر سعر الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية العالمية، أبرزها تحركات أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية حول العالم، حيث يؤدي رفع أو خفض أسعار الفائدة إلى تغييرات في جاذبية الذهب كاستثمار بديل. كما تلعب أسعار النفط دورًا مهمًا، إذ يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في فترات تقلبات أسوق الطاقة، مما يرفع الطلب عليه. إضافة إلى ذلك، فإن كمية الإنتاج العالمية ومستويات العرض والطلب على الذهب تمثل عوامل رئيسية تؤثر في استقرار أو تقلب أسعاره بشكل مستمر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الذهب السعودية العالم الريال السعودي الذهب عيار 24 سعر الأونصة أسعار الفائدة البنوك المركزية النفط الطلب على الذهب الاستثمار الآمن

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الطقس اليوم الأحد 15 فبراير 2026تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ارتفاعًا

Read more »

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026اختُتمت أحداث مسلسل سوا سوا بالحلقة الخامسة عشرة والأخيرة، التي وُصفها النقاد والجمهور بأنها الأعلى فنيًا في موسم رمضان 2026، بعدما حملت جرعة مكثفة من

Read more »

تعرف على موعد الإفطار ومواقيت الصلاة اليوم في الأقصرمواعيد الصلاة في الأقصر اليوم 15 رمضان 1447 الموافق 9 مارس 2026 وموعد أذان المغرب للإفطار

Read more »

محاكمة وفاء مكي بتهمة سب مدرسة.. الأربعاءتستكمل محكمة جنح شمال الجيزة، الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل 2026، محاكمة الفنانة وفاء مكي

Read more »

جريمة بعد حفل زفاف.. محاكمة 26 متهما بالاشتراك في قتل أبناء عمومتهم الأحدتستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات دمنهور، الأحد المقبل الموافق 3 مايو 2026، محاكمة 26 متهماً في الجريمة التي راح ضحيتها المجني عليهما

Read more »

الأوقاف: أكثر من 15 ألف فعالية قرآنية خلال الأسبوع الأول من يونيو 2026واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأنشطة القرآنية والدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال

Read more »