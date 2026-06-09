يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا مجددًا اليوم الأحد متجاوزًا مستوى الـ52 جنيه، مع تباين في الأسعار بين البنوك حيث يتراوح الشراء بين 51.60 و51.80 جنيه والبيع بين 51.70 و51.90 جنيه.

شهد سوق الصرف في مصر حركة ملحوظة اليوم الأحد حيث عاود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الانخفاض مجددًا بعد ارتفاعه في اليوم السابق.

وقد تراوحت أسعار الشراء بين 51.60 و51.80 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيع بين 51.70 و51.90 جنيه. هذا التذبذب يعكس استمرار تقلبات سوق الصرف تحت تأثير عوامل اقتصادية محلية وعالمية متعددة. في التفاصيل، سجل بنك قناة السويس سعرًا للشراء عند 51.80 جنيه وللبيع عند 51.90 جنيه. بينما قدم بنك بيت التمويل الكويتي أسعارًا عند 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

كما باشر بنك الشركة المصرفية offering سعر شراء 51.74 جنيه وبيع 51.84 جنيه. أما بنك البركة فحدد سعر الشراء في 51.72 جنيه والبيع في 51.82 جنيه. تواصلت القائمة مع المصرف المتحد والمصرف العربي اللذينyssكلا سعر الشراء 51.71 جنيه والبيع 51.81 جنيه. وبنك مصر، أكبر البنوك الحكومية، سجل 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، ونفس السعر燎ّده بنك التنمية الصناعية وميد بنك.

كما قدم بنك كردي أجريكول وبنك فيصل نفس المستويات. البنك الأهلي المصري، أحد أبرز البنوك الخاصة، حدد سعره عند 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، وهو نفس سعر البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية. من ناحية أخرى، سجل البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي التجاري والبنك العربي الإفريقي أسعار شراء 51.65 جنيه وبيع 51.75 جنيه. وأخفى بنك نكست سعر الشراء عند 51.60 جنيه والبيع عند 51.70 جنيه، وهو أدنى سعر مسجل اليوم.

هذا التنوع في الأسعار بين البنوك يعكس وجود نشاط السوق وحدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية. 蝇يلياً، يُلاحظ تراجعًا عامًا في سعر الدولار مقارنة بأسعار الأمس، مما قد يدل على تحسن طفيف في المعروض من العملة الأجنبية أو تراجع في الطلب. 蝇يستمر Mtrack تطوير أسعار الصرف بشكل يومي من خلال تقديم تغطية شاملة لأهم البنوك المصرية، مما يس Smyth المستثمرين والمواطنين على متابعة التحولات الحاسمة في السوق





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