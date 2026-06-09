تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في البنوك اليوم

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر، مسجلاً أدنى مستوى له مؤخراً، حيث تراوح بين 51.57 و51.82 جنيه، ومتوسط السعر 51.70 جنيه، مما يعكس استقراراً وتوازناً في سوق الصرف الأجنبي.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تراجع السعر في معظم البنوك العاملة في السوق المصري ليقترب من حاجز 51.50 جنيه للشراء و51.70 للبيع، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته في الفترة الأخيرة.

وقد جاء هذا التراجع المتواصل مدفوعاً بتعديلات السوق الناتجة عنزيادة المعروض من العملة الصعبة وتراجع الطلب المحلي، إضافة إلى استقرار مؤشرات الأداء الاقتصادي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. وقد انعكس ذلك على متوسط السعر اليوم والذي استقر عند 51.70 جنيه، بينما كان أعلى سعر للشراء 51.72 جنيه وأقل سعر للبيع 51.67 جنيه.

وفي التفاصيل، سجلت عدة بنوك أسعاراً مشتركة للشراء والبيع، حيث بلغ سعر الدولار في بنوك نكست، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والإسكندرية، والمصرف العربي، وبنك التجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي، ومصر، وفيصل الإسلامي، والعقاري المصري العربي، والبنك الأهلي المصري، 51.67 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع. بينما سجل بنك أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي سعر 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

أما بنك الشركة المصرفية الدولية فسجل 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، وبنوك بيت التمويل الكويتي وHSBC سجلت 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع. كما سجل بنك كريدي أجريكول 51.66 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، وبنك أبوظبي التجاري وقناة السويس 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع. في حين بلغ السعر في بنكي التعمير والإسكان والكويت الوطني 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع، وبنك الإمارات دبي 51.57 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.

وكان السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري قد سجل 51.65 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار في نطاق السعر الرسمي مقارنة بالأسعار السائدة في البنوك التجارية. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف على المدى القريب، ما لم تقم بتغيرات جذرية في السياسات النقدية أو أوضاع الاقتصاد الكلي.

كما يلاحظ أن هناك تقارباً ملحوظاً بين أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك، مما يعكس درجة عالية من التنسيق والمنافسة في السوق المصرفي، ويوفر فرصاً جيدة للمتعاملين بالعملة الأجنبية. ويمثل هذا الانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه Nguyen تطوراً إيجابياً قد يساهم في تخفيف أعباء الاستيراد وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، شريطة أن يصاحبه استقرار في الأسعار المحلية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية سوق الصرف البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تطوير ورصف شارع الرشاح في شبرا الخيمة بتكلفة 51.7 مليون جنيهأعلنت محافظة القليوبية بدء تطوير ورصف شارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة ( مصرف مسطرد)، بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه

Read more »

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح بتكلفة 51.7 مليون جنيهوضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بحي

Read more »

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملاتسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات الصباحية البنوك المصرية، حيث ارتفع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.60 جنيه للشراء 51.70 البيع.

Read more »

نزل 80 قرشا جديدة .. سعر الدولار يسقط في البنوك إلى 51.7 جنيهتراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي تعاملات مساء اليوم الخميس 16-4-2026 داخل البنوك المصرية.

Read more »

تراجع الدولار في البنوك المصرية: أقل سعر للبيع 51.82 جنيهشهدت أسعار الدولار تراجعاً طفيفاً في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث سجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر بيع عند 51.82 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 51.72 و52.95 جنيه للشراء والبيع.

Read more »

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحديشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا مجددًا اليوم الأحد متجاوزًا مستوى الـ52 جنيه، مع تباين في الأسعار بين البنوك حيث يتراوح الشراء بين 51.60 و51.80 جنيه والبيع بين 51.70 و51.90 جنيه.

Read more »