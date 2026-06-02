تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات 2 يونيو 2026

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في معظم البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث هوى دون 52 جنيهًا للشراء مع تباين طفيف في الأسعار بين المؤسسات المصرفية.

يشغل المواطنون والمتعاملون مع السوق المصري البحث المستمر عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة، حيث تؤثر تلك الأسعار مباشرة علىcost of livingوالتزامات الاستيراد والتصدير.

خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، شهد سعر صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث هبط دون مستوى 52 جنيهًا للمرة الأولى منذ فترة. هذا التراجع يعكس تغيرات في العرض والطلب على العملة الأجنبية، وقد يكون مدفوعاً بتدخلات البنك المركزي المصري لاستقرار سوق الصرف، أو بزيادة في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية أو تحويلات المغتربين.

في السجلات الرسميةヾ، بلغ متوسط سعر الشراء في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيهًا، بينما reached سعر البيع 52.07 جنيهًا. وتفاوتت الأسعار بين المؤسسات المصرفية، حيث سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء بـ 51.87 جنيهًا والبيع بـ 51.97 جنيهًا، مما يجعله الخيار الأكثر جاذبية للمشترون. بينما كانت أسعار الشراء في كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك قناة السويس متقاربة عند 51.97 جنيهًا، مع بيع متطابق عند 52.07 جنيهًا.

كما قدم البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء 51.92 جنيهًا وبيع 52.02 جنيهًا، و QNB الأهلي عرض 51.96 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع. أما بنك HSBC فكان سعره مشابهاً لبنك QNB، وبنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK سجلا 51.93 جنيهًا شراء و52.03 جنيهًا بيع. هذا التنوع في الأسعار يبرز أهمية مقارنة العروض المصرفية قبل إتمام عمليات الصرف، خاصة للشركات والأفراد الذين يتعاملون بمبالغ كبيرة.

وتأتي هذه التراجعات في إطار مساعي الدولة لخفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الضغوط التضخمية، مع مراقبة ديناميكيات السوق العالمية وأسعار النفط والمواد الخام. يذكر أن مستثمري الذهب يتطلعون أيضاً إلى توجهات السوق، إذ تشير توقعات إلى إمكانية تجاوز سعر أوقية الذهب حاجز 5800 دولار في ديسمبر المقبل، مما ينعكس على تنويع المحفظة الاستثمارية في ظل تقلبات العملات





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