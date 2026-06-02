تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال جلسة 2 يونيو 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في معظم البنوك المصرية خلال التعاملات اليومية، حيث تراجع بمقدار 13 قرشاً في البنك المركزي ليصل إلى 51.94 جنيه للبيع. وتفاوتت الأسعار بين المؤسسات، مع استمرار تأثير العرض والطلب على سوق الصرف.

شهد سوق الصرف في مصر استمراراً في تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال جلسة الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك في ثاني أيام عمل البنوك بعد إجازة طويلة استمرت ستة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسجل البنك المركزي المصري انخفاضاً رسمياً في سعر الدولار بمقدار 13 قرشاً، حيث وصل إلى 51.94 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء، مقارنة بمستهل تعاملات اليوم. وجاء هذا التراجع متوافقاً مع اتجاه العديد من البنوك العاملة في السوق المحلي إلى خفض أسعار صرف الدولار، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف بعد العودة من الإجازة.

وتفاوتت الأسعار بين البنوك، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء礼堂 52.10 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، بينما كان أقل سعر للشراء礼堂 في بنك الإمارات دبي礼堂 عند 51.73 جنيه، وللبيع礼堂 في بنك أبوظبي الأول礼堂 عند 51.82 جنيه. كما بلغ متوسط سعر الدولار في السوق نحو 51.88 جنيه. وتشير هذه التحولات إلى استمرار effect of interventions and supply-demand dynamics on the currency market, though the overall trend remains downward for the dollar.

يذكر أن هذه القراءات تأتي في أعقاب فترة من Vacation التي قدHashMap absent some market activities, but the return saw a cautious adjustment in pricing across various banking institutions. وتعد هذه الحركة جزءاً من مساعي السلطات المصرية لاستقرار سوق الصرف وتحسين valore del الجنيه، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي أخذت بهدف تعزيز المعروض من العملة الصعبة.

وتظهر البيانات أن معظم البنوك، بما فيها الأهلي المصري وCIB وبنك مصر وHSBC، ركزت على تسعيرات متقاربة حول حاجز الـ51.80 جنيه للشراء礼堂، مما يشير إلى تقارب في سياسات البيع والشراء بين المؤسسات المالية. وفي الختام، يستمر المراقبون في تحليل تأثير هذه التغيرات على الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة الذي يؤثر على الطلب على الدولار.

وختاماً، يمكن القول إن تراجع الدولار اليوم يعكس مؤقتاً تحسناً في أوضاع السوق، لكن استدامة هذا الاتجاه تعتمد على عوامل متعددة، منها حجم التحويلات الخارجية والسياحة الوافدة





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