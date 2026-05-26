تراجع أسعار الذهب وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً نتيجة الهجمات الأمريكية الأخيرة في إيران، مما أدى لارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من التضخم العالمي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

شهدت الأسواق العالمية للمعادن النفيسة موجة من التراجعات الملحوظة في تداولات يوم الثلاثاء، حيثما سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملموساً نتيجة مجموعة من العوامل الجيوسياسية وال اقتصاد ية المتداخلة.

وقد جاء هذا التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بتصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مما أدى إلى حالة من القلق في الأسواق المالية. إن الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية قد ساهمت بشكل مباشر في دفع أسعار النفط نحو الارتفاع، وهو الأمر الذي يثير بدوره مخاوف جدية لدى المستثمرين والمحللين بشأن احتمالية زيادة معدلات التضخم العالمي.

وفي ظل هذه الظروف، تزداد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية أطول من المتوقع، مما يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في المدى القصير، حيث أن الذهب لا يوفر عوائد دورية مثل السندات أو الودائع البنكية التي تستفيد من رفع الفائدة. وبالنظر إلى الأرقام المسجلة، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 0.7 بالمئة ليصل إلى مستوى 4537.54 دولار للأوقية، بينما شهدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 4538.50 دولار، مما يشير إلى حالة من التذبذب والترقب الشديد في الأسواق.

على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، تتزايد التعقيدات في المنطقة مع استمرار الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر. فقد كشفت تقارير موثوقة عن زيارة أجراها كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لعقد محادثات مكثفة مع رئيس وزراء دولة قطر. تهدف هذه اللقاءات إلى استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء حالة الحرب والتوترات العسكرية.

ورغم هذه التحركات الدبلوماسية، إلا أن التفاؤل بتحقيق انفراجة وشيكة يبدو محدوداً، خاصة بعد أن قللت كل من واشنطن وطهران من الآمال في الوصول إلى حل سريع ونهائي. وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات تجري في الدوحة، نفذت القوات الأمريكية هجمات عسكرية في جنوب إيران، استهدفت بشكل دقيق قوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية ومواقع مخصصة لإطلاق الصواريخ، وهي العمليات التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها عمليات دفاعية ضرورية لحماية مصالحها وأمن الملاحة في المنطقة.

هذا التناقض بين المسار الدبلوماسي والعمل العسكري يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفيما يتعلق بسوق الطاقة، فقد انعكست هذه التوترات بشكل فوري على أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة. وأشار كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إلى نقطة جوهرية تتعلق بالبنية التحتية لإنتاج النفط في الشرق الأوسط.

وأوضح وونج أنه على الرغم من وجود اتفاق سلام محتمل قد يكون في مراحله النهائية، إلا أن الأضرار المادية التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط قد تشكل عائقاً كبيراً أمام عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة. هذا يعني أن السوق قد يواجه نقصاً في الإمدادات لفترة من الزمن، مما يحافظ على مستويات الأسعار المرتفعة ويغذي المخاوف التضخمية التي تؤثر بدورها على أسعار الذهب.

إن الترابط الوثيق بين أسعار الطاقة والعملات والمعادن يظهر بوضوح في هذه الأزمة، حيث تصبح التطورات الميدانية في جنوب إيران محركاً أساسياً لقرارات المستثمرين في بورصات نيويورك ولندن وطوكيو. ولم يتوقف التراجع عند الذهب فحسب، بل امتد ليشمل المعادن النفيسة الأخرى التي شهدت خسائر متباينة. فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 76.66 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 1950.70 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة ليسجل 1382.42 دولار.

هذا الهبوط الجماعي في المعادن يشير إلى توجه المستثمرين نحو تقليل المخاطر أو التحول إلى أصول أخرى في ظل الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي في الشرق الأوسط. إن مراقبة تحركات هذه المعادن تعطي انطباعاً دقيقاً عن حالة الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث يظل الذهب والمعادن المرتبطة به الملاذ الآمن التقليدي، ولكن عندما تتداخل عوامل الفائدة المرتفعة مع تقلبات أسعار النفط، تصبح المعادلة أكثر تعقيداً.

تظل الأنظار الآن متجهة نحو نتائج المحادثات في الدوحة ومدى قدرة الأطراف المتنازعة على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس يوقف العمليات العسكرية ويضمن استقرار تدفقات الطاقة العالمية





