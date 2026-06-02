تراجع تاريخي في معدلات الإنجاب وبدء إعلان نتائج صفوف النقل 2025-2026

تصريحات وزارة الصحة حول السيطرة على الزيادة السكانية إلى جانب تفاصيل إعلان نتائج صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية في عدة محافظات، ون système توزيع الدرجات الجديد وموعد صرف زيادة المعاشات 2026.

يشهد العالم تراجعاً تاريخياً في معدلات الإنجاب ، حيث أعلنت وزارة الصحة عن سيطرة فعالة على الزيادة السكانية في إطار سياسات متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن ديموغرافي مستدام.

وتأتي هذه التطورات في وقت تبدأ فيه عدة محافظات في الإعلان عن نتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2025-2026، حيث ستُعلن النتيجة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمديريات التعليم في كل محافظة، ثم تُعرض داخل المدارس. وتشمل النتائج مراحل مختلفة من الصف الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، فضلاً عن الصفين الأول والثاني الإعدادي. ويمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظات الجيزة والفيوم والإسكندرية الاستعلام عن النتائج باستخدام الروابط المخصصة لكل محافظة.

وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظاماً جديداً لتوزيع درجات اختبارات نهاية العام، بواقع 100 درجة لكل مادة، مع تحديد وزن نسبي للمواد في المرحلة الإعدادية يصل مجموعه إلى 140 درجة للمواد المضافة للمجموع.тая الجدير بالذكر أن هذه التغيرات تأتي بالتزامن مع استعداد الجهات المختصة لصرف زيادة المعاشات لعام 2026 خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعكس efforts متعددة الجوانب في الإصلاح الإداري والاجتماعي





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معدلات الإنجاب الزيادة السكانية نتائج صفوف النقل التربية والتعليم زيادة المعاشات

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