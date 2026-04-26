تراجع أسعار الزيوت وتحذيرات من خطر المراهنات الإلكترونية.. وأخبار أخرى

انخفاض أسعار زيت الطعام السائب، خطة الطيران المدني لموسم الحج، وتحذيرات من انتشار منصات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت وتأثيرها السلبي على الشباب والمجتمع.

شهد شهر أبريل انخفاضًا ملحوظًا في أسعار زيت الطعام السائب بنسبة 22%، حيث سجل سعر الطن الواحد 72 ألف جنيه مصري. يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.

وتستعد وزارة الطيران المدني لتنفيذ خطة شاملة لنقل الحجاج لموسم حج 2026، حيث تم التخطيط لتسيير 277 رحلة جوية لنقل ما يقرب من 67 ألف حاج. تهدف هذه الخطة إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للحجاج، مع التركيز على توفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة. في سياق متصل، حذر النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، من الانتشار المقلق لمنصات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا متزايدًا للشباب والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن هذه المنصات تستهدف بشكل مباشر فئة الشباب من خلال تطبيقات ومواقع إلكترونية مصممة لجذبهم، مستغلةً رغبتهم في تحقيق أرباح سريعة. وأوضح النائب أن هذه المنصات غالبًا ما تؤدي إلى خسائر مالية فادحة، وقد تدفع البعض إلى الوقوع في الديون أو الإدمان السلوكي، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسر والمجتمع. وأكد أن القانون المصري الحالي يجرم المراهنات بجميع أشكالها، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنصات تعمل من خارج البلاد، مستغلة التطور التكنولوجي والعملات الرقمية للتهرب من الرقابة القانونية، مما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية مثل غسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة. وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن تعزيز التشريعات، وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية، وتغليظ العقوبات على كل من يروج لها أو يشارك في تشغيلها داخل البلاد.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق تستهدف الشباب، بهدف توضيح المخاطر الحقيقية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، والتأكيد على أهمية حماية الشباب من الوقوع في براثن هذه الظاهرة. وأشار إلى أن حماية الشباب من المراهنات الإلكترونية ليست مجرد قضية اجتماعية، بل هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الجامعات بأكاديمية الشرطة، بهدف تعزيز التواصل والتفاهم بين طلاب الأمن والجامعات، وتنمية الوعي بأهمية دور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار. يهدف البرنامج إلى بناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة





