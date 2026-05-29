تراجع سعر الجنيه الذهب وأعيرة الذهب في مصر خلال تعاملات عيد الأضحى 2026

تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 280 جنيهاً مساء الجمعة 29 مايو 2026، مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ متوسط السعر 54.12 ألف جنيه للشراء و53.72 ألف جنيه للبيع، مع هبوط ملحوظ في أسعار جرام الذهب بمختلف العيارات.

شهد سعر الجنيه الذهب تراجعاً ملحوظاً مساء يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انخفض بمقدار لا يقل عن 280 جنيهاً مقارنة بمساء يوم الخميس السابق.

وقد وصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث لهذا اليوم إلى 54.12 ألف جنيه للشراء و53.72 ألف جنيه للبيع. كما تراجع سعر جرام الذهب بمقدار 5 جنيهات بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية، ليبلغ متوسط السعر 6765 جنيهاً. وتفاوتت الأسعار حسب العيار: فقد سجل عيار 24، الأعلى قيمة، 7731 جنيهاً للشراء و7674 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7087 جنيهاً للشراء و7034 جنيهاً للبيع.

أما عيار 21، الأكثر انتشاراً في السوق المصرية، فاستقر عند 6765 جنيهاً للشراء و6715 جنيهاً للبيع، ووصل عيار 18، المتوسط انتشاراً، إلى 5798 جنيهاً للشراء و5755 جنيهاً للبيع. على الصعيد الدولي، بلغ سعر أوقية الذهب 4540 دولاراً للشراء و4539 دولاراً للبيع. وجاء هذا التراجع في إطار التداولات اليومية في السوق المحلي، متأثراً بالتغيرات في الأسعار العالمية ما ينعكس بدوره على أسعار الذهب في مصر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الذهب في مصر الجنيه الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب عيد الأضحى 2026 السوق المصرية للذهب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بتراجع 3.7%.. 184 إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2026تراجعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي، خلال شهر يناير 2026 بانخفاض 3.7%

Read more »

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن (رقم الجلوس - مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

Read more »

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 470.5 ريالتراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، أول

Read more »

حركة متباينة بالسلع الغذائية .. الأرز 34.85 جنيه والعدس 68.83 جنيهشهدت أسعار السلع الغذائية في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثانى أيام

Read more »

فيلم هابي بيرث داي في المسابقة الرسمية لمهرجان الداخلة السينمائياختار مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في دورته لعام 2026 فيلم 'هابي بيرث داي' للمخرجة المصرية سارة جوهر ضمن أفلام المسابقة الرسمية لدورة 2026.

Read more »

1345 إجراء لضبط السوق.. الزراعة تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعيةاستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو 2026...........

Read more »