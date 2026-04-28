تراجع أسعار الذهب واتفاق دولي لدعم مفاوضات إيران.. وتوجيهات بتطوير الإنتاج الحربي

انخفاض أسعار الذهب في مصر، اتفاق دولي لدعم مفاوضات إيران، وتوجيهات وزير الإنتاج الحربي بتطوير الشركات وتحفيز الابتكار.

شهدت أسواق الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا في أسعارها خلال اليوم، حيث تراجع سعر الذهب بقيمة 50 جنيهًا، ليصل سعر عيار 21 إلى 6935 جنيهًا.

يأتي هذا الانخفاض في ظل اتفاق رباعي بين مصر وعُمان والأردن وبريطانيا وألمانيا، يهدف إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم مسار المفاوضات بين إيران وواشنطن. وفي سياق منفصل، نشرت الحكومة المصرية مشروعًا لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي. من جهته، أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والتطوير المؤسسي وتحفيز الابتكار داخل الشركات التابعة للوزارة.

وشدد على ضرورة تبني أحدث نظم الإدارة الحديثة، وعلى رأسها الإدارة التحويلية التي تركز على تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء. جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية لمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة، حيث اطلع على الإمكانيات المتاحة وأصدر توجيهات بتطوير الخطط التدريبية والتوسع في تنظيم الدورات المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. كما أشاد بدور المركز في خدمة العمليات التصنيعية ودعم الصناعة الوطنية.

وتضمنت الجولة زيارة لوحدات مختلفة بالمركز، مثل وحدة التحضيرات الكيميائية ووحدة الإنتاج النصف صناعي ومعمل الترسيب الكيميائي للبخار ومعمل النمذجة السريعة ومعمل قياس الهوائيات ووحدة التصنيع الذكي ومعمل المواد المركبة. خلال الجولة، وجه الوزير جمبلاط بتطوير كفاءة المعدات والوحدات المختلفة، والاستفادة القصوى من المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للتنفيذ. كما أكد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وضمان شغل كل فرد للمنصب الذي يتناسب مع مؤهلاته وخبراته.

وأصدر عددًا من التكليفات البحثية للعاملين، وحرص على الاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في أي عملية تطوير. وأشاد بالتقدم الذي شهده المركز في تطوير المعامل والإمكانيات، مطالبًا الباحثين بتطوير أنفسهم باستمرار وتقديم الأفكار والمقترحات التي تساهم في رفع كفاءة الأداء. وأوضح أن المركز يتميز بإمكانيات ومعامل متقدمة، بما في ذلك معامل الميكروويف النادرة، مؤكدًا على ضرورة حسن استغلال هذه الثروات العلمية. وأكد على أن العمل الجماعي هو السبيل الحقيقي لتحقيق الإنجاز





