تراجع ملحوظ في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد

انخفاض في أسعار صرف الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، حيث تراوحت الأسعار بين 51.55 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في مختلف البنوك المصرية، مما يعكس اتجاهًا تنازليًا ملحوظًا في سوق الصرف.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، حيث رصد موقع صدى البلد الإخباري آخر تحديثات أسعار العملة الخضراء في مختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا التراجع ليؤكد الاتجاه التنازلي الذي بدأ يشهد سوق الصرف المصري، مما قد يحمل في طياته تداعيات اقتصاد ية مختلفة على مستوى الأفراد والشركات على حد سواء. وفي تفاصيل هذه التراجعات، فقد سجل بنك نكست سعر شراء للدولار بلغ 51.75 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.85 جنيه.

وعلى نحو مماثل، لم يختلف الوضع كثيرًا في بنك كريدي أجريكول، حيث جاءت أسعار الشراء عند 51.75 جنيه والبيع عند 51.85 جنيه. أما بنك التعمير والإسكان، فقد أظهر تباينًا طفيفًا، حيث استقر سعر الشراء عند 51.73 جنيه ووصل سعر البيع إلى 51.83 جنيه. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار المنافسة بين البنوك على تقديم أسعار صرف تنافسية، مع وجود فروقات طفيفة تعكس سياسات كل بنك على حدة. وفي سياق متصل، واصلت بنوك أخرى تسجيل مستويات سعرية متقاربة، حيث بلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع. وفي المصرف المتحد، جاءت الأسعار عند نفس المستوى، 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع. كما أكد بنك إتش إس بي سي هذا الاتجاه بسعري شراء وبيع بلغ 51.70 جنيه و51.80 جنيه على التوالي. ويشهد بنك بيت التمويل الكويتي تطابقًا في أسعار الشراء والبيع مع البنوك المذكورة، حيث استقر سعر الشراء عند 51.70 جنيه وسعر البيع عند 51.80 جنيه. وبنفس المعدلات، حافظ بنك الإسكندرية على أسعار صرف الدولار عند 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه الشريحة من البنوك. وفيما يتعلق بالبنوك الرئيسية، فقد أظهر البنك الأهلي المصري تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.69 جنيه، وسعر البيع 51.79 جنيه. هذا التباين الطفيف تجلى أيضًا في ميد بنك، حيث جاءت الأسعار عند 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع. كما سار بنك قناة السويس على نفس النهج، مسجلًا 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع. ولم يختلف الوضع كثيرًا في بنك مصر، أحد أكبر البنوك الوطنية، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.69 جنيه وسعر البيع 51.79 جنيه. وبنفس المستويات، أعلن المصرف العربي عن أسعار شراء وبيع عند 51.69 جنيه و51.79 جنيه على التوالي. ويتبع البنك العربي الأفريقي نفس الأرقام، حيث بلغ سعر الشراء 51.69 جنيه وسعر البيع 51.79 جنيه. كما أن بنك أبوظبي الإسلامي لم يخرج عن هذا النطاق، مسجلًا 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع. وعلى الجانب الآخر من السوق، لوحظت تراجعات أكثر وضوحًا في بعض البنوك الأخرى. ففي بنك فيصل، بلغ سعر شراء الدولار 51.69 جنيه، وسعر البيع 51.79 جنيه. أما البنك المصري الخليجي، فقد شهد انخفاضًا إضافيًا، حيث وصل سعر الشراء إلى 51.65 جنيه وسعر البيع إلى 51.75 جنيه. وبالمثل، أعلن بنك البركة عن أسعار شراء وبيع بلغت 51.65 جنيه و51.75 جنيه على التوالي. وفي بنك أبوظبي التجاري، جاءت الأسعار عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع. وفي ختام القائمة، سجل بنك الإمارات دبي أقل سعر شراء للدولار، حيث بلغ 51.55 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 51.65 جنيه. هذه التباينات السعرية تعكس ديناميكيات السوق المتغيرة وتأثير عوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى سياسات التسعير الفردية لكل مؤسسة مالية. ويعتبر رصد هذه الأسعار بشكل دوري أمرًا ضروريًا للمتابعين والمستثمرين لفهم الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ القرارات المناسبة





