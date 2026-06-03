تراجع أسهم أمريكا بسبب مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية وتحديثات الدعم الاجتماعي والامتحانات الأزهرية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية وتفاقم الأزمات الجيوسياسية، إلى جانب إعلان الحكومة المصرية عن تعزيز الحماية الاجتماعية وتفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2025-2026.

تراجعت أسهم السوق الأمريكية بعد أن ارتفعت مؤخرًا في ظل توقعات بنمو اقتصاد ي مستدام، إلا أن مخاوف التضخم التي ما زالت تُعَدّ مصدر قلق كبير للمستثمرين، إلى جانب توترات جيوسياسية متصاعدة في عدة مناطق، أدت إلى إيقاف سلسلة المكاسب التي شهدتها المؤشرات خلال الأسابيع الماضية.

ففي بداية الأسبوع، كان مؤشر داو جونز يحقق أعلى مستوياته منذ عدة أشهر، لكن مع صدور بيانات اقتصادية جديدة أظهرت ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المستهلك، تصاعدت المخاوف من أن يبقى البنك المركزي الأمريكي ملتزمًا بسياسة تشديد نقدي مستمر. وعلى صعيد آخر، شهدت الأجواء السياسية ضغوطًا إضافية نتيجة توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وبعض الدول الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا، ما أعطى جددًا للالتفات إلى مخاطر السوق وتفاقم حالة التذبذب.

هذا المزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية جعل المستثمرين يفرضون استراتيجيات تحفظية، حيث تحولوا إلى الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية والذهب، متجنبين المخاطرة بأوراق مالية ذات عوائد متقلبة. من جانب آخر، جاء إعلان وزير التموين في مصر أن الدولة تضع أولوية قصوى أمام منظومة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين. وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت برنامجًا شاملاً لتوسيع قاعدة المتلقين وتحسين آليات التوزيع، مع التركيز على توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتجنب أي تجاوزات أو هدر.

وقد أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تأثيرات ارتفاع الأسعار على الأسر المصرية، خاصةً في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، عن اكتمال الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026. شدد على أن الأزهر وضع خطة شاملة لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتم طباعة ما يقرب من ثلاثة ملايين كراسة امتحانية في مطبعة سرية، وتم إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أي محاولات غش إلكترونية. يشارك هذا العام نحو 163,677 طالبًا وطالبة في 581 لجنة على مستوى الجمهورية، في إطار استعدادات تنظيمية وإدارية واسعة تهدف إلى الحفاظ على سمعة الأزهر وتقديم تجربة امتحانية عادلة ومأمونة





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الأسهم الأمريكية التضخم التوترات الجيوسياسية الدعم الاجتماعي الامتحانات الأزاهرية

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