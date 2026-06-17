تراجع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء

رصد تراجع أسعار الشراء والبيع للعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي بنهاية تعاملات يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مع تسجيل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وعدة عملات أخرى انخفاضاً في قيمتها.

شهدت تعاملات سوق الصرف في مصر خلال الأسبوع الجاري تراجعاً ملحوظاً في أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في نهاية trading يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري .

وقد جاء هذا التراجع في إطار استمرار تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية على سوق الصرف، حيث سجلت العملات الرئيسية انخفاضاً في قيمتها مقارنة بالجنيه. وتفصيلاً، سجل سعر صرف الدينار الكويتي تراجعاً ليصل إلى 162.4 جنيه للشراء و162.7 جنيه للبيع. كما انخفض سعر الريال السعودي إلى 13.2 جنيه شراء و13.3 جنيه بيع. وشهد الدرهم الإماراتي هبوطاً ليبلغ سعر الشراء 13.5 جنيه والبيع 13.6 جنيه.

أما على صعيد العملات الأجنبية، فقد تراجع سعر الدولار الأمريكي إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. وانخفض سعر اليورو إلى 57.77 جنيه شراء و57.89 جنيه بيع. كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً ليصل سعر الشراء إلى 66.80 جنيه والبيع إلى 66.96 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الفرنك السويسري إلى 62.85 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع، وتراجع سعر اليوان الصيني إلى 7.37 جنيه شراء و7.39 جنيه بيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني 31.10 جنيه للشراء و31.16 جنيه للبيع. ويأتي هذا التراجع في ظل مراقبة المحللين لتحركات السوق في ضوء السياسات النقدية للبنك المركزي وتطورات الأوضاع الاقتصادية





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