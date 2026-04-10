تراجع أسعار الذهب في مصر وسط تقلبات الأسواق العالمية وتأثير الأوضاع السياسية

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا، بالتزامن مع تطورات عالمية وإقليمية تؤثر على الأسواق. انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، وارتفعت التوقعات بصدور تقارير اقتصادية مهمة.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، في ظل تقلبات السوق العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية. انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر ، بقيمة 10 جنيهات ليسجل 7190 جنيها مصر يا، وذلك مقارنة بـ 7200 جنيه في بداية التعاملات. كما طال الانخفاض بقية الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضا ليصل إلى 6162 جنيها، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 8217 جنيها.

وتأثر سعر الجنيه الذهب أيضا، حيث انخفض بقيمة 80 جنيها ليصل إلى 57520 جنيها، وذلك دون احتساب قيمة المصنعية والضرائب. هذا التراجع في أسعار الذهب يعكس حالة من الترقب والحذر في الأسواق، في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية والمحلية. وقد انعكس هذا التراجع على قرارات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. يتزامن هذا التراجع مع تحركات عالمية في أسواق الذهب، حيث يتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي، مدعوما بآمال التوصل إلى حلول دبلوماسية للحرب في إيران، واستمرار البنوك المركزية في عمليات الشراء. هذا الأمر ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين السائدة. وعلى الرغم من المكاسب الأسبوعية، لا يزال الذهب منخفضا بنحو 10% منذ اندلاع الحرب، مما يشير إلى تأثير هذه الأحداث على جاذبية المعدن الثمين كأداة استثمارية، في ظل حاجة المستثمرين إلى تغطية خسائرهم في مجالات أخرى. هذا التناقض يعكس مدى تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيره على أسعار السلع الأساسية. وفي سياق متصل، يشهد سوق النفط تقلبات أيضا، حيث تتجه الأسعار إلى تسجيل خسارة أسبوعية، بينما تتعافى الأسهم ويتراجع مؤشر الدولار، مما يدعم أسعار الذهب المقومة بالعملة الأمريكية. هذه التفاعلات المعقدة بين مختلف المؤشرات الاقتصادية تعكس مدى الترابط والتأثير المتبادل بين الأسواق العالمية. \تتجه الأنظار إلى التطورات السياسية في المنطقة، خاصة مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على الأسواق. ينتظر المتداولون مفاوضات نهاية الأسبوع في إسلام آباد، حيث من المقرر أن يلتقي وفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس مع مسؤولين إيرانيين، وذلك في محاولة للتوصل إلى حلول سلمية. هذه المفاوضات تحمل في طياتها آمالا كبيرة في تهدئة الأوضاع في المنطقة، مما قد ينعكس إيجابا على أسعار الذهب والأسواق الأخرى. كما يترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يقدم مؤشرات مهمة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العالمية. هذه المؤشرات تلعب دورا حاسما في تحديد مسار أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يواصل المسؤولون المصريون جهودهم لتحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات. فقد بحث وزيرا التخطيط والصناعة تسريع ترفيق المناطق الصناعية لرفع كفاءة الاستثمارات، مما يعكس التزام الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية. وأكد متحدث الحكومة على أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي لمدة 6 أشهر، وأنها غير معرضة لأي أزمة طاقة، مما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار المالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. \في سياق آخر، يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الآثار الغارقة أهمية الحفاظ على التراث الثقافي. تطرح قضية الهيمنة الأجنبية على عمليات البحث عن الآثار الغارقة تساؤلات حول حماية هذا التراث وصيانته. يجب على الجهات المعنية أن تعمل على تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال، ووضع آليات لضمان عدم تعرض هذه الكنوز الثمينة للنهب أو الاستغلال. في الوقت نفسه، يتم تسليط الضوء على مسيرة شخصيات بارزة مثل عمر الشريف، الذي انتقل من المسرح المدرسي إلى العالمية، مما يلهم الأجيال الشابة. كما تبرز تصريحات الصحفية الأمريكية التي ترى أن العالم بدأ يرى إسرائيل على حقيقتها ويدعو إلى عزلها دوليا، مما يعكس التغيرات في الرأي العام العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الجدل حول القضايا السياسية والاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك التوترات بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز. في هذا الإطار، يسعى رئيس الوزراء إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة 11 مساء، مما يعكس رؤية الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 : زيادة مشاكلك الصحيةبرج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة،

Read more »

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 : حافظ على فضولكبرج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع

Read more »

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 : تحسين وضعك الماليبرج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة،

Read more »

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 : استغل ثروتك بذكاءبرج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة،

Read more »

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 2 مارس 2026 : شارك أفكاركبرج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة

Read more »

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 26 مارس 2026: كن حاضرا ومتفاعلابرج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف

Read more »