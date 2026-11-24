تراجع سعر الذهب محليًا وعالميًا اليوم الثلاثاء amid قوة الدولار وتوقعات برفع الفائدة الأمريكية. أسعار عيار 21 عند 5660 جنيهًا والأوقية 3628 دولارًا.

شهدت أسعار الذهب في مصر والعالم تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موجة تعافٍ جزئي أعقبت بيعًا حادًا ضرب الأسواق المالية الأسبوع الماضي، مما دفع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

تفاصيل تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية والعالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 20 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات الاثنين، ليسجل سعره نحو 5660 جنيهًا، بانخفاض يقارب 0.35%، وفقًا لبيانات السوق عند كتابة التقرير.

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وفي تفاصيل الأسعار المحلية الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6469 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4851 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45280 جنيهًا، مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين المتداولين في ظل التقلبات المستمرة.

على الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 6 دولارات لتسجل نحو 3628 دولارًا، بانخفاض يقارب 0.2%، بعد أن استعادت جزءًا من خسائرها خلال جلسة الاثنين، حيث كانت الأوقية قد افتتحت التعاملات عند مستوى 3538 دولارًا ولامست قمة الجلسة عند 3634 دولارًا.

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تأثير الدولار والفيدرالي على اتجاهات السعر

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في نحو 20 شهرًا، وتصاعد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ترقب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أكتوبر، المقرر صدورها غدًا الأربعاء.

تتمثل أبرز الضغوط الحالية على المعدن الأصفر في صعود الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته في نحو 20 شهرًا، ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويحد من جاذبيته الاستثمارية، كما تؤثر توقعات ارتفاع أسعار الفائدة سلبًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يدعم الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا، مع التأكيد على أن وتيرة التحركات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مما يعزز من حدة التوقعات الحالية.

توقعات رفع الفائدة وبيانات التضخم الأمريكية

وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تقترب توقعات الأسواق من تسعير احتمال يبلغ 95% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مقابل احتمال يقارب 4% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، مما يؤثر بشكل مباشر على سيولة الأسواق.

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وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، المقرر صدورها غدًا الأربعاء، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في تقييم مسار الأسعار، وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع التضخم العام إلى 3.8% في أكتوبر مقابل 3.6% في سبتمبر.

ارتداد أسهم التكنولوجيا وأثره على الذهب

شهدت أسهم التكنولوجيا انتعاشًا قويًا، بعدما أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا إعادة جينسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي ورئاسة الشركة في 23 نوفمبر، عقب تطورات إدارية أثارت اضطرابًا حول قيادة الشركة، مما ساهم في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود.

وارتفع سهم إنفيديا بنحو 31.5% خلال جلسة الاثنين، وفقًا لتقارير رويترز، ما ساهم في دفع مؤشر ناسداك بنحو 6.5% ومؤشر إس آند بي 500 بنحو 4.7%، ويعكس هذا الارتداد عودة جزئية لشهية المخاطرة لدى المستثمرين، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء التقلبات في أسهم الذكاء الاصطناعي.

منذ بداية عام 2026، تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 170 جنيهًا، بنسبة تقارب 2.9%، مقارنة بمستوى 5830 جنيهًا، فيما فقدت الأوقية نحو 690 دولارًا، بما يعادل 16.0%، مقارنة بمستوى 4318 دولارًا في بداية العام، ولا تزال الأوقية تقل بنحو 1998 دولارًا عن قمتها التاريخية البالغة 5626 دولارًا المسجلة في 29 يناير 2026.