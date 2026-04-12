تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع الهدنة الإيرانية وعطلة البنوك

شهدت أسعار الدولار تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية بالتزامن مع الهدنة في إيران وعطلة عيد القيامة، مع استقرار نسبي في الأسعار وتفاوت بين البنوك.

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التطورات السياسية في المنطقة. وقد أثرت الهدنة المعلنة في الحرب على إيران بشكل إيجابي على السوق، مما أدى إلى تحسن قيمة الجنيه المصري . ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب المستثمرين والمحللين لتطورات الأوضاع ال اقتصاد ية والسياسية، وتأثيرها على أسعار الصرف .

وبالنظر إلى التوقعات المتفائلة بشأن الاستقرار الإقليمي، يتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. شهد السوق المصري استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وذلك بالتزامن مع عطلة البنوك بمناسبة عيد القيامة. وقد سجلت بعض البنوك أسعارًا منخفضة للدولار، مما يعكس حالة الهدوء التي يشهدها السوق. ويعزى هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، منها هدوء الطلب على الدولار وتوفر المعروض منه، بالإضافة إلى توقعات المستثمرين الإيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة تطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على أسعار الصرف. \في سياق متصل، يقدم موقع صدى البلد خدمة متابعة أسعار الدولار بشكل يومي، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل دوري من خلال مصادر موثوقة. وتعتبر هذه الخدمة مهمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث تمكنهم من متابعة التغيرات في أسعار الصرف واتخاذ القرارات المناسبة. وقد سجلت البنوك العاملة في مصر أسعارًا متفاوتة للدولار، حيث تراوحت الأسعار بين 52.99 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار عرضة للتغيرات في أي وقت، بناءً على العرض والطلب في السوق والتطورات الاقتصادية والسياسية. ومن بين البنوك التي سجلت أسعارًا للدولار، بنك الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، اللذان سجلا أقل سعر لشراء وبيع الدولار. كما شهدت البنوك الأخرى مثل بنك نكست والشركة المصرفية وبنك اتش اس بي سي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي الأول وكريدي أجريكول، أسعارًا متفاوتة للدولار. \بالإضافة إلى أسعار الدولار، شهدت أسعار السلع الأخرى في الأسواق بعض التغيرات. فعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الدواجن مفاجأة في الأسواق، مما يشير إلى تحركات في أسعار السلع الأساسية. كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب، وتحديدًا عيار 21، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس التغيرات في قيمة المعادن الثمينة. ويأتي هذا التغير في ظل توقعات بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المهم للمستهلكين والمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار السلع والذهب، بالإضافة إلى أسعار الدولار، لاتخاذ القرارات المالية المناسبة. وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي توخي الحذر واتخاذ القرارات المدروسة. ومن خلال متابعة الأخبار الاقتصادية والمالية، يمكن للمواطنين والمستثمرين اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق أهدافهم المالية





