تراجع مستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات 16 يونيو 2026

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حيث تراوح سعر الشراء بين 50.17 و50.27 جنيه والبيع بين 50.07 و50.18 جنيه في مختلف البنوك. يأتي هذا التراجع في ظل سياسات نقدية تهدف إلى استقرار سوق الصرف، رغم ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية مثل الطماطم والخضروات.

استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التراجع خلال تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، مسجلة نطاقات مختلفة بين البنوك العاملة في السوق المحلي.

وقد تراوحت أسعار الشراء بين 50.17 جنيه و50.27 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيع بين 50.07 جنيه و50.18 جنيه. ويظهر هذا التراجع كاستمرار لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تشهدها السوق المصرية، بما في ذلك سياسات البنك المركزي المصري الرامية إلى تحسين سوق الصرف وتخفيض الفائدة، بالإضافة إلىزيادة المعروض من العملة الأجنبية في mismatch بين الطلب والعرض.

وتأثرت هذه التحركات بتباين أداء الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي على مستوى السوق الرسمية والموازية، حيث شهدت الأسواق الموازية تقلبات حادة في الأيام الماضية قبل أن يبدأ الدولار في التراجع التدريجي داخل شبكة البنوك. وقد أدت هذه التطورات إلى تحسين طفيف في القوة الشرائية للمصريين، خاصة مع استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية بعد موجة ارتفاع سابقة.

إلا أن الخبراء يحذرون من أن أي تغييرات غير متوقعة في التدفقات المالية من الخارج، أو في السياسات النقدية، قد تعيد دولار إلى الصعود مرة أخرى، مما يؤثر على كافة قطاعات الاقتصاد. 確認: الجدول المرفق يوضح أسعار الدولار في مختلف البنوك، حيث تصدرت مجموعة من البنوك مثل الأهلي المصري والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وبنك ميد وبنك مصر أسعار الشراء عند 50.27 جنيه والبيع عند 50.17 جنيه.

بينما سجلت بنوك أخرى مثل بنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي نفس المستوى. أما بنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول فسجلا 50.26 جنيه للشراء و50.16 جنيه للبيع. وتفاوتت الأسعار في بنوك أخرى، حيث وصلت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك بيت التمويل الكويتي ومصرف أبوظبي التجاري وبنك الكويت الوطني والبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي إلى 50.25 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 50.24 جنيه للشراء و50.14 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي الكويتي 50.23 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع. ووصل البنك التجاري الدولي إلى 50.22 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع. وسجلت أدنى الأسعار في بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني عند 50.17 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع. وتؤكد هذه التوزيعات اختلاف استراتيجيات البنوك في تسعير العملة الأجنبية بناء على تكلفةolução ومركزها المالي وعلاقتهابالسوق الدولية.

支票التأثير الاقتصادي لهذا التحرك في سعر الصرف يمتد إلى عدة جوانب حياتية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأثرها بتقلبات الدولار. فقد لوحظ في نفس الفترة ارتفاع في أسعار بعض السلع مثل الطماطم بنحو 5 جنيهات، وارتفاع أسعار الخضروات بشكل عام بأكثر من 150 قرشاً.

ويعكس هذا التناقض الظاهري بين انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار بعض السلع تأثر السوق بعدد من العوامل المحلية والعالمية، منها زيادة تكاليف الطاقة والنقل، واستمرار اختلال سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى الموسم الزراعي وتأثيرات العروض والطلب المحلي. لكن التراجع في سعر الدولار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية إذا ما استمر الاتجاه النزولي، خاصة مع قرب استيراد السلع الأساسية بأسعار مالية أقل.

وتظل التوقعات المستقبلية مرتبطة بمدى قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وضبط سوق الصرف، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة





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