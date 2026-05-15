تراجع أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي وسط ضغوط الدولار وتوقعات الفائدة

تقرير شامل حول انخفاض أسعار الذهب عالمياً ومحلياً نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، مع تحليل لتأثير القمة الأمريكية الصينية على الأسواق.

شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية موجة من التراجعات الملحوظة لليوم الرابع على التوالي، حيث خيم الهدوء النسبي على التعاملات اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من مايو لعام ألفين وستة وعشرين.

يأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل أساسي باستمرار قوة مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بالتوازي مع الارتفاع الملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. هذا المزيج من العوامل جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل تزايد الرهانات والتوقعات التي تشير إلى احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري لمحاربة الضغوط التضخمية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.

إن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تظل هي المحرك الأساسي، فعندما ترتفع قيمة العملة الأمريكية، تزداد تكلفة شراء المعدن الأصفر بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار. وعلى الصعيد الجيوسياسي، تترقب كافة الأسواق العالمية والمؤسسات المالية نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. هذه القمة تكتسب أهمية قصوى لأنها تتناول ملفات شائكة تتعلق بالتجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

يرى الخبراء أن أي اتفاقيات تجارية أو تهدئة في التوترات قد تؤدي إلى استقرار الأسواق، ولكن في الوقت ذاته، قد يقلل ذلك من جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب في أوقات عدم اليقين والاضطرابات السياسية. لذا فإن حالة التذبذب المحدود التي شهدتها الأسعار تعكس حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتداولين، الذين يوازنون بين الضغوط النقدية الأمريكية من جهة والتقلبات السياسية العالمية من جهة أخرى.

أما بالنسبة للسوق المحلي، فقد انعكست هذه التحركات العالمية على أسعار الذهب في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً وتداولاً في الأسواق المصرية، نحو 6945 جنيهاً للشراء بدون إضافة المصنعية. وتتراوح قيمة المصنعية والدمغة في الوقت الحالي ما بين 3% إلى 8% من قيمة الجرام الواحد، اعتماداً على الشركة المصنعة وتصميم القطعة الذهبية.

وفي سياق متصل، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5953 جنيهاً، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، إلى مستوى 7937 جنيهاً. وبالنسبة للمستثمرين في السبائك والعملات الذهبية، فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة 55560 جنيهاً، مما يشير إلى حالة من التراجع الجماعي تتسق مع التوجه العالمي الذي سجلت فيه الأوقية نحو 4652 دولاراً.

ويشير المحللون الماليون إلى أن استمرار هذا التراجع قد يفتح الباب أمام فرص شرائية جديدة للمستثمرين على المدى الطويل، رغم أن التوقعات قصيرة المدى لا تزال تشير إلى إمكانية المزيد من الهبوط إذا استمر الدولار في صعوده القوي. إن مراقبة بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة وقرارات الفيدرالي ستكون هي المفتاح لتحديد الاتجاه القادم لأسعار المعدن النفيس.

وفي ظل هذه الظروف، ينصح الخبراء بضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد الكلي على أصل واحد، مع التأكيد على أن الذهب يظل أداة تحوط استراتيجية ضد انهيار العملات على المدى البعيد، حتى وإن شهدت الأسعار تراجعات مؤقتة نتيجة لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية أو نتائج القمم السياسية الدولية





