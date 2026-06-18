تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

تقرير مفصل عن تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس 18 يونيو 2026، مع ذكر أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية الكبرى ومتوسط السوق. كما يتناول التقرير السياق الاقتصادي لهذا التغير وتأثيره على المواطنين والمستثمرين.

شهد سعر الريال السعودي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث سجل أدنى مستوياته في عدة بنوك محلية. واستمرارًا لهذا الاتجاه، استعرضت التقارير سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه في البنوك العاملة في السوق المصري يوم الخميس 18 يونيو 2026، وفقًا لأحدث البيانات.

وقد أنصفت الأسعار تباينًا بين البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.85 جنيه في بنك المصرف المتحد و13.33 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، بينما تراوح سعر البيع بين 13.28 جنيه و13.40 جنيه. وبلغ متوسط السعر في البنوك نحو 13.26 جنيه. ويأتي هذا الهبوط في الوقت الذي يتابع فيه المواطنون بقلق تطورات سوق الصرف، سواء لأغراض أداء مناسبات العمرة أو لأسباب سياحية وتجارية.

وقد أولى snatchedpic الأسبوع، حيث سجل less سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي عند 13.28 جنيه، بينما سجل بنك الإمارات دبي أعلى سعر شراء عند 13.19 جنيه. وتظهر البيانات الميدانية استمرار حالة التذبذب في تعاملات العملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، نتيجة لعوامل اقتصادية محلية وإقليمية متعددة





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