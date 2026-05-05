تراجع الأسهم الآسيوية وتأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط والعملات

تحليل لتراجع الأسهم الآسيوية وتأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط والعملات، بالإضافة إلى أخبار حول دراسة حول ممارسة الرياضة بعد جراحات الثدي وطلب إحاطة بشأن العلاج على نفقة الدولة وأحوال الطقس.

أظهرت دراسة حديثة أهمية ممارسة ال رياضة للنساء اللاتي خضعن لعمليات جراحية لاستئصال الثدي، حيث أشارت إلى أن النشاط البدني المنتظم يساهم في تسريع عملية التعافي وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.

وتأتي هذه النتائج في ظل اهتمام متزايد بالرعاية الصحية الشاملة للمرضى، والتي تشمل الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية. كما تضمنت الدراسة توصيات محددة بشأن أنواع التمارين الرياضية المناسبة وشدتها ومدتها، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد. وبالتوازي مع ذلك، تقدم عدد من النواب طلب إحاطة إلى الجهات المعنية بشأن تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي.

ويأتي هذا الطلب في إطار حرص النواب على ضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم التأميني. ويشير النواب إلى وجود بعض العقبات الإدارية التي تعيق حصول المرضى على هذه القرارات، مما يتسبب في تأخير علاجهم وتدهور حالتهم الصحية. وفي سياق آخر، تشهد البلاد طقسا مائلا للحرارة خلال النهار وباردا خلال الليل على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 24 درجة مئوية.

وتهيب الأرصاد الجوية بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. على الصعيد الاقتصادي العالمي، شهدت الأسواق المالية الآسيوية تراجعا ملحوظا اليوم الثلاثاء، متأثرة بالخسائر التي منيت بها بورصة وول ستريت بعد تراجع الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية سابقة. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

كما ساهم في هذا التراجع انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاعها في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات النفطية. وقد أغلقت الأسواق في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين بسبب عطلات رسمية، مما أدى إلى ضعف حجم التداولات في الأسواق الآسيوية. وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.1% ليصل إلى 25805.98 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8649.80 نقطة.

ولا يزال الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز مغلقا إلى حد كبير، على الرغم من الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة لإيران لإعادة فتحه، في ظل فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية. وفيما يتعلق بأسواق الأسهم الأمريكية، فقد أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات أمس الاثنين على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% عن أعلى مستوياته القياسية الأخيرة ليصل إلى 7200.75 نقطة.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% ليصل إلى 48941.90 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.2% ليصل إلى 25067.80 نقطة. وفي أسواق الطاقة، شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي انخفاضا قدره 2.08 دولارا ليصل إلى 104.34 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي، بمقدار 1.22 دولارا ليصل إلى 113.22 دولارا للبرميل. وكان سعر خام برنت قد ارتفع فوق 114 دولارا للبرميل أمس الاثنين، مسجلا مكاسب بنحو 6%.

أما في أسواق العملة، فقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ليصل إلى 157.27 ين ياباني من 157.25 ين، في حين انخفض سعر اليورو ليصل إلى 1.0687 دولار من 1.0689 دولار. وتتأثر أسعار العملات بتقلبات الأسواق المالية والتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية





