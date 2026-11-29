تحليل لواقع المعارضة الإيغورية في المنفى وتأثير القوة الاقتصادية الصينية والجيوسياسية على تراجع الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان في شينجيانغ خلال السنوات الأخيرة.

يؤكد الناشط الإيغور ي دولكون عيسى ، المقيم في المنفى بألمانيا منذ ثلاثة عقود، أن الانخفاض الحاد في أعداد المتظاهرين أمام المؤسسات الدولية يشير بوضوح إلى تآكل الاهتمام العالمي بقضيتهم. يشير عيسى، البالغ من العمر 59 عاماً، إلى أن القدرة على حشد آلاف المتظاهرين في عام 2018 قد تراجعت بشكل جذري إلى صعوبة توفير خمسمائة شخص فقط في المظاهرات الحالية.

تراجع الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان في شينجيانغ

كان عام 2018 نقطة تحول رئيسية حيث وردت تقارير تفيد باحتجاز الصين لما يصل إلى مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين في معسكرات في إقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد. في ذلك الوقت، شهدت القضية انتكاسة كبيرة في أولويات القوى الغربية، حيث فرضت حكومات غربية عقوبات وقيوداً تجارية، وجمّدت أصول مسؤولين صينيين كبار.

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أصدرت تسع دول على الأقل قرارات برلمانية تدين عمليات الاحتجاز، ووصف عيسى تلك الفترة بأنها اللحظة التي شعر فيها المجتمع الإيغوري بأن العالم بدأ أخيراً يصغي لمطالبه. ومع ذلك، يبدو أن هذه الموجة من التعاطف الدولي قد خفتت بشكل ملحوظ مع تغير المعادلات الجيوسياسية والاقتصادية في السنوات التالية.

النفوذ الاقتصادي الصيني يطغى على الأصوات الحقوقية

توسعت المنتجات الصينية لتغطي جوانب واسعة من الحياة اليومية العالمية، من مركبات الطاقة الكهربائية التي تجوب الطرق من البرازيل إلى بلجيكا، إلى البطاريات والألواح الشمسية ونماذج الذكاء الاصطناعي. كما انتشرت منتجات مثل دُمى لابوبو المنتجة من قبل شركة بوب مارت في حقائب المستهلكين حول العالم، مما يعكس قوة القوة الناعمة الصينية.

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يوضح الصحفي الإيغوري أرسلان هدايت، الذي يدير صحيفة كاشغر تايمز في أستراليا، أن بكين بدأت تستبدل التكتيكات القسرية بالتحفيز الاقتصادي. وفقاً للناشطين، تعرض الصين لمّ شمل العائلات والأموال وتقدم وعوداً بالأمان مقابل الحصول على معلومات عن شبكات المعارضين والترويج لروايات مؤيدة للحزب الشيوعي.

يضيف الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر إيان جونسون أن القوة الاقتصادية للصين أكسبتها احتراماً في الخارج وأعاد تشكيل السياسة الخارجية للدول. وفي الوقت نفسه، أصبحت الحكومات الغربية أكثر تركيزاً على شؤونها الداخلية وأكثر ميلاً إلى الشعبوية، مما أدى إلى تراجع حقوق الإنسان على سلم أولوياتها الرسمي.

التدابير الأمنية الصينية تجاه المعارضة في الخارج

تعرضت دعاوى المعارضين للرفض من قبل السفارة الصينية في المملكة المتحدة، التي نفت مزاعم الناشطين بشأن طلب التجسس عليهم. وصفت السفارة أن facilitating زيارات الصينيين المغتربين إلى الصين لمّ شملهم بعائلاتهم بأنها جزء طبيعي من الخدمات القنصلية، مؤكدة احترام الصين لحقوق جميع المجموعات العرقية.

أفاد مراسل مراسل أن أقل من اثني عشر شخصاً من الإيغور في المنفى تمت دعوتهم للعودة إلى الصين شريطة تقديم معلومات لعملاء صينيين. وتشمل الأسئلة الموجهة لهم تفاصيل حول الجيران والمطاعم التي يرتادونها، مما يثير مخاوف من بناء ملفات تعريف عن المعارضين في الخارج لتعقبهم.

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في يناير 2024، التقطت صور للقنصل العام الصيني وي شياودونغ وهو يودع نحو 30 مشاركاً من إسطنبول، تركيا. وقد دعا المنشور الرسمي على تطبيق وي تشات المغتربين العائدين إلى شينجيانغ إلى الترويج للتطورات الإيجابية في المنطقة، مما يعكس استراتيجية منهجية لإدارة الصورة العامة والإعلامية.

تكاليف مواجهة الصين وتأثيرها الجيوسياسي

ارتفعت كلفة مواجهة الصين أو إدانتها على الساحة العالمية بشكل كبير مع تنامي نفوذ بكين. ولم يرد أي ذكر لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان في أي من القمم الثلاث التي عقدها شي جينبينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام، بما في ذلك القمة التي عُقدت في شنتشن الأسبوع الماضي.

في يوليو 2024، توفي الناشط التبتي لوبغا رانغزين بعد أن أضرم النار في نفسه خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، احتجاجاً على قانون الوحدة العرقية الجديد. وصفت الأمم المتحدة الحادث بأنه مأساوي تماماً، لكن الاهتمام الإعلامي والدولي سرعان ما تلاشى وسط تردد الدول في انتقاد الصين بسبب نفوذها الاقتصادي.

يعتقد الباحث تنزين دورجي من معهد العمل التبتي أن وفاته كانت نداءً للمجتمع الدولي، لكنه يرى أن كثيراً من دول العالم مترددة في انتقاد الصين. ويقول دولكون عيسى إن كثيرين خففوا من نشاطهم بسبب خوفهم على أحبائهم الموجودين في الصين، مما يضعف شبكات الضغط الدولية التي كان hoped في بنائها سابقاً.