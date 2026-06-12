ترامب: اتفاق مع إيران ممكن بحلول الاثنين

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بحلول الاثنين، معتبرا أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني إيجابية.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم الاثنين المقبل، معربا عن اعتقاده بأن المحادثات قد تثمر خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في موعد أقصاه الاثنين.

وأضاف ترامب أن الإيرانيين قدموا اعتذارا عن نشر معلومات غير صحيحة، معتبرا أن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان إيجابيا للغاية. وجاءت هذه التصريحات على خلفية أزمة اندلعت بعد نشر وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مؤكدة أن الإفراج عن الأموال لن يتم قبل تنفيذ إيران التزاماتها.

وأوضح ترامب أن واشنطن طلبت من الإيرانيين إصدار توضيح رسمي بشأن تلك التقارير، محذرا من تداعيات عدم القيام بذلك، قبل أن ينشر عراقجي بيانا أكد فيه أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. وفي السياق ذاته، كشفت القناة أن ترامب أجرى مساء الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقل خلاله رسالة مفادها أن الاتفاق المقترح صفقة ممتازة، وأنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.

ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه قوله إن نتنياهو لم يبلغ مسبقا بإعلان ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، وإنه فوجئ به. وأضاف المسؤول أن نتنياهو لم يعارض الموقف الأمريكي بشكل كبير خلال المكالمة لأنه أدرك أن اتفاقا بات وشيكا وأنه لا يملك القدرة على منعه.

وفي تطور متصل، أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر مطلعة أن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا الخميس، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي هذا بعد أن ادعى ترامب في تصريحات الخميس أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية.

وتخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي. وتشير التطورات الأخيرة إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق قد ينهي أكثر من شهرين من القتال، وسط ترقب دولي لنتائج المحادثات التي تجري في أجواء من التفاؤل الحذر. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الإيرانية، مقابل تعهدات إيرانية بعدم تطوير أسلحة نووية والحد من برنامجها الصاروخي.

ويواجه الاتفاق انتقادات من بعض الأوساط الإسرائيلية التي ترى فيه تنازلات كبيرة لإيران، في حين تراه إدارة ترامب فرصة لتحقيق استقرار إقليمي. وتظل التفاصيل النهائية للاتفاق غير معلنة بانتظار التوقيع الرسمي في جنيف، حيث تشير المصادر إلى أن نائب الرئيس الأمريكي سيقود الوفد الأمريكي في مراسم التوقيع. وفي هذا الإطار، أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق سيكون خطوة مهمة نحو نزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط، داعين جميع الأطراف إلى الالتزام به





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران أمريكا ترامب اتفاق مفاوضات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقعات الأبراج وحظك اليوم 12-12: تجنب الكذب.. وموقف محرج لهذا البرجتوقعات الأبراج وحظك اليوم 12 12 تجنب الكذب وموقف محرج لهذا البرج | مصراوى

Read more »

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة - اليوم السابعتقام اليوم الأحد 12 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم

Read more »

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبلقطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبل | مصراوى

Read more »

الأهلي يتعادل أمام الزمالك 12/12 في ختام دوري المحترفين لليد | قناة صدى البلدالأهلي يتعادل أمام الزمالك 12/12 في ختام دوري المحترفين لليد

Read more »

دعاء اليوم 12 من رمضان 2024 ردد ادعية 12 رمضان 1445 قوية – اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنادعاء اليوم 12 من رمضان 2024 - ردد ادعية 12 رمضان 1445 قوية – اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنا..

Read more »

قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيلقائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

Read more »