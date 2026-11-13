ترامب يحذر من خطورة الإخوان ويهدد إيران بالقوة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصنف جماعة الإخوان الإرهابية كخطر يفوق الشيوعية ويمتد تأثيره ليشمل الولايات المتحدة وأوروبا، مع تأكيد عزمه استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات حادة وواسعة النطاق بشأن التهديدات الجيوسياسية الراهنة، حيث صنّف جماعة الإخوان الإرهابية كأكبر خطر داهم في الوقت الراهن، متجاوزاً بذلك التهديدات الأيديولوجية التقليدية. خلال حديثه لبرنامج تلفزيوني، أوضح ترامب أن هذا الخطر لم يعد محصوراً في مناطق النزاع الشرق أوسطي فحسب، بل امتد نطاقه الجغرافي والسياسي ليشمل دولاً عظمى ومناطق حيوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تحذيرات ترامب الجيوسياسية

أكد ترامب صراحةً أن الجماعة الإرهابية تمثل خطراً متزايداً ومفجئاً مقارنة بحركة الشيوعية التي كانت تُعتبر العدو الاستراتيجي الرئيسي خلال فترات سابقة، مشيراً إلى أن طبيعة التهديدات قد تغيرت بشكل جذري. وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا الخطر ليس وهمياً أو محصوراً في التخيلات، بل له وجود فعلي وقدرات مؤسسية قادرة على توجيه الضربات وتأثيرات خطيرة عبر القارات.

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وقال ترامب إن امتداد هذه التهديدات لا يقتصر على الأراضي الإسرائيلية أو المنطقة الشرق أوسطية بشكل عام، بل يمتد ليشمل مدناً أمريكية كبرى وأوربية. وระบุ بشكل محدد أن مدينتي سان دييجو ولوس أنجلوس الأمريكيتين قد تكونان ضمن نطاق هذا التهديد المباشر، مما يعني أن الحدود الجغرافية للدفاع الوطني الأمريكي باتت تتأثر بأنشطة مجموعات إرهابية بعيدة.

التهديدات الصاروخية والتوسع العالمي

وفي سياق توضيح القدرات العسكرية المحتملة للجماعة، تحدث الرئيس الأمريكي عن تقارير تشير إلى امتلاك جماعة الإخوان الإرهابية لصاروخ قادر على الوصول إلى الأراضي الأوروبية، مما يضيف بُعداً جديداً ومقلقا للمشهد الأمني العالمي. هذا الادعاء يعكس تحولاً في نوع التهديد من الهجمات الإرهابية المباشرة إلى القدرات الصاروخية بعيدة المدى التي تستهدف مراكز سكانية واقتصادية كبرى في الغرب.

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أوضح ترامب أن استمرار التحرك العسكري والدبلوماسي الدولي ضد هذه الجماعة هو الضمان الوحيد لمنع وصولها إلى هذه القدرات الصاروخية المتطورة، مشدداً على أن الثبات في المواجهة سيحول دون اكتمال مشروعها العسكري. واعتبر أن عدم التصدي الحازم لهذه التهديدات قد يفتح الباب أمام استخدام أسلحة باليستية ضد أهداف أمريكية وأوروبية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الاستخباراتية والعسكرية.

الموقف من النظام الإيراني

انتقل ترامب في حديثه إلى التطرق للنظام الإيراني، حيث صرّح بأنه لن يتردد لحظة في استخدام القوة العسكرية ضد إيران مجدداً إذا استدعت الضرورات الأمنية ذلك، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي. وأكد أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، مستعدة لتنفيذ ضربات وقائية أو رادعة في أي لحظة ترى فيها أن مصالحها أو أمن حلفائها مهددة بشكل جسيم.

وصف الرئيس الأمريكي النظام الإيراني بأنه في حالة انهيار واضح، رغم المحاولات التي يقوم بها لإظهار القوة والصلابة في تصريحاته الرسمية. وأشار إلى أن طهران فقدت السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، وهو أمر يعكس تراجعاً في النفوذ الإقليمي الإيراني وقدرتها على فرض سيطرتها الاستراتيجية على الممرات المائية الحيوية عالمياً.